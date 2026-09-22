Fran Fuentes 22 SEP 2026 - 09:06h.

El seleccionador español no está de acuerdo con las palabras del portugués sobre un posible complot arbitral

Vinicius, 'fuera' del Real Madrid: "No se marchó, pero creen que mentalmente sí"

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La polémica arbitral del derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid sigue trayendo cola. El más vehemente, sin duda, fue José Mourinho, quien salió a sala de prensa con un papel que tenía impresas las dos faltas que consideró merecedoras de tarjeta roja. Sea como fuere, el CTA ha reconocido los errores y Miguel Ángel Ortiz Arias tendrá su pertinente 'neverazo'. Más allá de eso, las formas del técnico portugués, que empezó su segunda etapa al frente del conjunto blanco más reflexivo y calmado, han vuelto a ser las de su primera etapa. Ahora hay quien se ha expresado en contra de todas esas fábulas y conspiraciones: el seleccionador de España, Luis De la Fuente.

Lo ha hecho en una entrevista concedida en El Larguero: "A mí lo de dudar no... es lo que menos me gusta. Pero yo entiendo que arbitrar es muy difícil. Estoy siempre a favor del VAR. El VAR ha venido a ayudar. No es infalible. Y si se equivoca alguien, pues no pasa nada. Reconoces que te has equivocado y punto. Nadie quiere equivocarse conscientemente. Yo en ese tema de manipulaciones, y es que ahora no quiero llevar a mi terreno esas tonterías que se hablaba con el Mundial, que si querían que ganara uno u otro...", razona el seleccionador.

En este sentido, lanza una petición para todos: "Dejémonos de conspiraciones judeo-masónicas, por favor. Vamos a pensar en la verdad. Hay veces que salen bien las cosas, otras veces menos bien, pero no cuesta nada, si te has equivocado, reconocerlo. Oye, un error lo comete cualquiera. Y yo el primero. Pero el que esté libre de pecado, pues como decía Jesucristo, creo que decía que tire primera piedra", reflexiona.

De este modo, Luis De la Fuente prefiere creer en la honestidad de los profesionales: "Yo no dudo nunca porque creo en la honestidad de toda la gente que formamos este mundo nuestro del fútbol. Creo en la honestidad de los árbitros, creo en la honestidad de los jugadores, creo en la honestidad de los entrenadores, creo en la honestidad de la prensa. Es que si empiezas a tener dudas y a dudar, empezamos ya a tocar temas desagradables, serios y que luego... Entonces, ¿qué pintamos nosotros? Si estamos creyendo que todo está controlado o que está manipulado... Pero todos, digo, futbolistas, entrenadores, medios y todos, nos vamos a casa", razona. "Yo no creo nada de eso. Es que si no, si creyera en eso, en esa manipulación, era mejor marcharme para casa o marcharnos para casa. Y si alguien lo cree y tiene pruebas, pues había que poner las pruebas, pero es que si pensáramos en eso, ¿qué pintamos?, ¿qué hacemos entonces? Venir aquí a perder el tiempo", comentaba posteriormente.

Luis De la Fuente, sobre Mourinho: "Yo no tengo esa actitud ante la vida ni el deporte"

Para ello, Luis De la Fuente explica que es incluso una forma de afrontar las cosas: "Yo, desde luego, no tengo esa actitud ante la vida ni esa actitud ante el deporte. Y me ha tocado perder unas veces, muchas, y otras veces ganar. Y yo nunca he pensado que había una mano que dirigía a algo. Uno analiza las cosas y siempre tiene que pensar en que hay que intentar hacer lo mejor la próxima vez para que no te suceda ese hito negativo adverso. Pero, en cualquier caso, mejorar también, aunque lo hayas tenido favorable", reflexiona.

Posteriormente, da la cara por el arbitraje español: "Yo en líneas generales, ¿eh? Yo soy un defensor del estamento arbitral, pero además lo digo con conocimiento de causa. Yo creo que he dirigido en todas las categorías y muchos de los árbitros que están ahora en la élite me han dirigido en categorías inferiores, algunos de ellos. Llevaré cerca de 200 partidos y me han dirigido... Hemos jugado en todos los lugares del mundo, con árbitros de todos los países. Y yo, viendo todo lo que he visto, digo que los árbitros españoles, en general, son los mejores del mundo. En esa experiencia que yo he tenido con datos, para mí son los mejores del mundo", asegura.