Ángel Cotán 22 SEP 2026 - 08:54h.

Y José Mourinho no será denunciado por sus palabras

El vestuario del Real Madrid explica por qué no habla tras perder con el Atlético: "Aunque lo sintiese"

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Al derbi madrileño del Metropolitano aún le quedan más capítulos. Tras la victoria del Atlético de Madrid, José Mourinho hizo de portavoz blanco para elevar públicamente las quejas por el arbitraje recibido. El Real Madrid, muy descontento con las decisiones de Ortiz Arias, siente que gran parte de la responsabilidad de su derrota recae en el colegiado. Mientras los colchoneros denuncian el acoso arbitral por parte de su eterno rival, el CTA toma cartas en el asunto.

El Comité Técnico de Árbitros, aunque aún no haya comunicado oficialmente sus movimientos, intervendrá tras lo acontecido sobre el césped rojiblanco. La nevera, Tiempo de Revisión y las acciones contra las palabras de José Mourinho fueron avanzadas por Isaac Fouto en El Partidazo de COPE.

El CTA manda a la nevera a Ortiz Arias por el Atlético-Real Madrid

La citada fuente confirmó lo que era un secreto a voces. Ortiz Arias estará un par de jornadas sin arbitrar en LALIGA EA Sports: "Lo normal es que después del parón de selecciones, Ortiz Arias descanse dos jornadas. Esta palabra de la nevera me parece más casposa, me gusta más que arbitran los árbitros que están mejor y los que están peor descansan".

A modo de avance, y a la espera de la difusión de un nuevo episodio, el CTA ya reconoce un error en el derbi: "Mañana hay Tiempo de Revisión. En principio, prácticamente podemos asegurar que la jugada de Kang-In Lee y Fede Valverde va mañana a Tiempo de Revisión. Van a decir que el VAR debió intervenir. Tengo dudas de si la otra jugada va a entrar o no, la de Cuti y Bellingham".

Por último, la citada fuente ve muy difícil que se denuncie a José Mourinho: "También me dicen desde el Sindicato de Árbitros Profesionales que, de momento, no habrá denuncia a José Mourinho. No duda en ningún momento a la honestidad del árbitro de manera directa, y más, cuando este sindicato ya denunció las declaraciones de Florentino que era mucho más directas".