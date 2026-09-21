Ángel Cotán 21 SEP 2026 - 14:22h.

El seleccionador español valora su ampliación contractual

Luis de la Fuente da detalles sobre las altas y bajas de la Selección Española

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Era un secreto a voces. A la espera de iniciar una nueva concentración con la Selección Española, Luis de la Fuente es oficialmente el seleccionador nacional hasta, como mínimo, 2032. La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol aprobó este lunes la renovación del flamante campeón del mundo, demostrando así su confianza a largo plazo en el técnico.

En este acto, el seleccionador español estuvo acompañado por Rafael Louzán, presidente de la RFEF: "Estamos muy contentos de que llegara este gran día porque es un día para hacer justicia en relación a la misión que esta Casa tenía encomendada". A renglón seguido, Luis de la Fuente tomó la palabra.

Las palabras de Luis de la Fuente con España

El objetivo futuro. "No es que uno se acostumbre a ganar, sino que el verdadero éxito está en competir. Eso está garantizado, no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. En un sentimiento de todo el grupo de trabajo: lo mejor está por llegar".

Un recuerdo a los que no están. "Me acuerdo de mucha gente que me ha acompañado en esta andadura. Me acuerdo de mis padres, de mi hermano, de la gente que no está, habrían disfrutado esto muchísimo".

Un momento especial que ayuda mucho a los éxitos de la Selección. "Ya en la Eurocopa acuñamos un término que lo sentimos muy nuestro y es el término 'Familia'. Un momento muy bonito que sirve para muchas cosas es el que nos juntamos todos los trabajadores de la expedición a tomar un refresco o unas cervezas antes de la comida. Y además, como no pagamos, pues todavía más".

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Una renovación larga para el seleccionador campeón del mundo

La junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó este lunes la renovación del seleccionador absoluto, Luis de la Fuente, hasta 2032, tras la victoria de España en el reciente Mundial.

Dos meses y dos días después de conseguir el segundo título mundial para España frente a Argentina, la directiva federativa consensuó la ampliación del contrato con el que el técnico riojano, que llegó al cargo en diciembre de 2022, seguirá al frente de la Roja en el Mundial de 2030 que España organizará junto a Marruecos y Portugal y en la Eurocopa de 2032.

La RFEF anunció también que su directiva aprobó igualmente la renovación hasta 2029 de Jesús Velasco como seleccionador absoluto de fútbol sala, que ocupa el cargo desde noviembre de 2024 y el pasado febrero se proclamó campeón de Europa frente a Portugal.