Poli Rincón da detalles sobre la fecha en la que se truncó el fichaje de Rodri por el Real Madrid

Pablo Sánchez 22 SEP 2026 - 10:39h.

Su camino quedó aclarado durante el Mundial

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Uno de los culebrones del verano en clave mercado fue Rodrigo Hernández. El mediocentro se encontraba disputando el Mundial de Estados Unidos con España cuando comenzaron a surgir rumores sobre su futuro, después de confirmar que no renovaría con el Manchester City. El madrileño contó de inicio con la tentativa del Real Madrid, aunque finalmente puso rumbo al Barcelona en un giro de guion que nadie esperaba.

Rodri completa desde el pasado mes de agosto el centro del campo de Hansi Flick y aún se habla mucho de lo sucedido durante el verano con respecto a su futuro. Por el camino hay opiniones de todo tipo y la última de ellas tiene que ver con la fecha en la que se truncó su llegada al Santiago Bernabéu.

Poli Rincón, en el Diario Sport, ofrece más detalles sobre esa fecha clave que terminó por enterrar cualquier opción del Madrid de hacerse con los servicios de Rodri. "Me imagino que dentro de poco saldrá el por qué no ha venido realmente al Real Madrid. La decisión se toma el 13 de julio, estando en el Mundial. Hubo una reunión y ahí deciden que Rodri no va a jugar nunca en el Real Madrid. Luego se han hecho cosas para quedar bien delante de la afición y la gente y como sabían que a Rodri no lo iban a fichar por eso se renueva a Vinicius y se ficha a Diomante. En la tarde de la final del Mundial le digo a Paco González que Rodri no va a jugar nunca en el Real Madrid, que está sentenciado. Todo se estropea el 13 de julio.

Los elogios de Hansi Flick a Rodri

Solo han hecho falta siete jornadas de LaLiga y una de Champions para que Hansi Flick quede prendado con el fútbol de Rodri y lo que ofrece a su equipo. No hace mucho se deshizo en elogios con su futbolista. "Puedes ver todo lo que hace con el balón, todo lo que hace sobre el terreno de juego. Tiene sentido. Le da estructura al equipo en ataque con el balón, pero también sin él", comentó trasl a goleada en Mestalla.