David Torres 15 SEP 2026 - 15:18h.

"He aprendido la lección y no va a volver a pasar"

La intrahistoria del perdón de Rodri: el primer paso lo dio Gayà y el campeón del mundo se dio cuenta

Compartir







ValenciaRodri ha dado una entrevista a La Vanguardia en la que ha hablado del balón de oro, pero también de sus palabras tildando a los jugadores del Valencia CF de "Malísimos", palabras que sentaron a cuerno quemado en el club de Mestalla y su plantilla y por las que ya pidió perdón. Son unas palabras que desataron un terremoto en Valencia y que terminaron con Ron Gourlay, CEO de fútbol, y con Corberán, entrenador, despedidos porque, aunque no tocara decirlo en público, sí retrataba a la perfección el proyecto de Peter Lim.

Rodri ha escarmentado y ha aprendido la lección

El caso es que Rodri ha escarmentado y ha aprendido la lección. Este martes mismo explicaba en la citada entrevista cómo se sentía. "Uno, en esta vida, tiene que saber cuándo rectificar y cuándo se ha equivocado y no tengo ningún tipo de problema en asumir que me equivoqué. Quizás no por el hecho de tener una conversación privada con una persona, yo creo en esa libertad que tenemos cada uno de hablar podemos hablar lo que estimemos oportuno, pero sí que el momento y el contexto donde se hizo ¿no?", cuenta el centrocampista y campeón del mundo con España.

Rodri ha aprendido que en LALIGA esas cosas pueden suceder. "Tengo que entender que la Liga española es diferente y que te puede pasar lo que pasó. Entonces, a partir de ahí pedir disculpas y que para nada fue, como ya dije, un tema de ofensa a ningún jugador ni a ningún club. Fue más un tema de sorpresa que otra cosa, así que ahí se queda".

Y es que, según parece, en la Premier League y en las retransmisiones estas cosas no suceden. "Llevo siete años en Inglaterra y estas cosas allí no pasan, pero bueno, con lo que he aprendido en la lección, ya no me va a volver a pasar".