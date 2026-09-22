María Trigo 22 SEP 2026 - 11:11h.

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La entrada de Yan Diomande le cambió la cara a los de José Mourinho en el pasado y polémico derbi contra el Atlético de Madrid. A pesar de los intentos del extremo del Real Madrid, tampoco llegó en ese encuentro su primer gol. Su explosión en el conunto blanco tampoco termina de llegar y, sobre sus hombros y el pensamiento de todo aficionado madridista, están los 140 millones de euros que costó su fichaje (125 millones de euros fijos más 15 millones de euros en variables).

En las últimas horas Diomande sí que sorprendió y lo hizo en las redes sociales. Como se puede ver en el vídeo superior, el futbolista se hizo viral en TikTok con un mensaje que no parece elegido por casualidad. Se grabó utilizando la canción Migbo (Remix), de Sethlo y L’Oiseau Rare, sacando a relucir una parte de la letra extremadamente llamativa: "140 millones, eso pidieron. Siempre van a venir a criticarnos… Nosotros solo seguimos subiendo".

Tanto le ha debido gustar al futbolista, que horas después, también decidió subir su actuación a Instagram. No sabemos cuántas reproducciones alcanzará en esta otra red social, pero lo que está claro es que Diomande quiere que su mensaje se vea por todos lados y llegue al mayor número de personas posibles...

De la canción a la chaqueta

Otro de los aspectos que destacan en el viralísimo (suma ya casi diez millones de visualizaciones en TikTok), es la ropa que lleva. Tras mirar en la página web oficial, la sudadera que lució en el vídeo Diomande es de la marca Farfetch y tiene un precio de 888 euros.