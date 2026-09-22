Ángel Cotán 22 SEP 2026 - 13:18h.

El Ramón Sánchez-Pizjuán afeó la actitud de la estrella azulgrana

Lamine Yamal se mofa del Sevilla acordándose del Betis

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Luis de la Fuente vuelve a ponerse a las órdenes de la Selección Española. En este largo parón internacional que frenará el intenso arranque de LALIGA EA Sports, el seleccionador nacional afronta el reto de comenzar con buen pie una nueva edición de la UEFA Nations League. Horas antes de inaugurar la concentración, el técnico español ya hace grupo a razón de unas imágenes de Lamine Yamal que han generado polémica.

En el pasado Sevilla FC - FC Barcelona de la competición doméstica, la estrella azulgrana acabó enfrentado con el público hispalense. Un error del extremo con balón fue celebrado por los presentes, algo que no gustó nada a un Lamine que pedía más a Nervión.

Tras el partido, y celebraciones efusivas a los goles de Raphinha, el internacional español lanzó un dardo al Sevilla con un pequeño guiño al Real Betis. Tras esta polémica, Luis de la Fuente da un toque de atención por todo lo sucedido.

Toque de atención de Luis de la Fuente por Lamine Yamal

El pasado lunes, el seleccionador español fue cuestionado por este asunto en El Partidazo de COPE. Allí, Luis de la Fuente aseguró no tener constancia de estos gestos, y una vez conocido el contexto, mandó un aviso general para evitar este tipo de situaciones en nuestro fútbol: "¿Qué imágenes? Bueno, hay futbolistas que se motivan más así, pero no le doy más importancia. Yo lo que creo es que, en esta vida, todos debemos, tanto futbolistas, como espectadores, como dirigentes y entrenadores, tenemos que regirnos sobre una máxima que es el respeto, joder. Y no podemos faltarnos al respeto. Si todos tuviéramos ese fundamento básico, pues seguramente todo funcionaría un poquito mejor, lo que pasa es que a veces se nos olvida".

A renglón seguido, Luis de la Fuente también respondió a las palabras de Lamine Yamal sobre su favoritismo en el Balón de Oro ante Kylian Mbappé: "Hay que ver en qué tono lo dice. Creo que él es muy respetuoso con Mbappé, sabe que es otro grandísimo futbolista y a mí me parece bien que se valoren ellos. En el tono que lo dice no creo que lo dice con esa rotundidad, creo que lo dice en un plan divertido y de jugón".