Ángel Cotán 22 SEP 2026 - 12:56h.

El mediocentro también explica la jugada che para sacarle del Villarreal

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En el fútbol profesional hay cientos de historias que no salen a la luz y acaban perdiéndose con el paso de los años. Muchos futbolistas prometedores, a razón de lesiones, falta de suerte o momentos equivocados se quedan por el camino y no acaban asentándose en la élite. Uno de estos casos lo encarna un Mario Arqués que rozó su sueño en el Valencia CF.

El futbolista alicantino pasó del Villarreal al club che y convencía al cuerpo técnico del primer equipo, pero una auténtica revolución alteró su carrera deportiva al completo. Mario Arqués desvela todo lo ocurrido en aquella pretemporada en tierras germanas en el podcast Offsiders.

La increíble historia de Mario Arqués en el Valencia CF

El futbolista alicantino explicó cómo se cocinó su fichaje desde el Villarreal al Valencia CF: "Hablo con mi representante. El Villarreal me quería, tenía contrato y me llegaban ofertas. En ese momento me llega una del Valencia Mestalla y digo 'cuidado'. Entra Paco López allí, en la dirección deportiva estaba Juan Sánchez que también me había intentando llevar en otra ocasión y ahí intentamos hablar con el Villarreal. 'Oye, queremos salir al Valencia'. Ni loco. Claro, mis agentes tenían la renovación de Bruno Soriano, jugador más importante del Villarreal en ese momento, le renuevan ocho años y tenían la fuerza para decir 'deja salir al chaval'. Movieron las cartas muy bien y me voy al Valencia".

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Tras un buen desempeño en el Mestalla, Mario Arqués lo tenía encarrilado para firmar contrato con el primer equipo valencianista, pero todo se truncó por un caos institucional: "Acaba el año y me voy de pretemporada con el primer equipo a Alemania. Estaba de míster Djukic. Juego varios partidos y me llama mi repre: 'Mario, que hemos hablado con el club, y puede que firmemos la semana que viene contrato con el primer equipo'. Ni se lo cuento a mis padres, te dicen eso y cómo desconectas de eso. Me llaman y me dicen 'vamos a firmar, seguramente primer equipo y te vas cedido a Segunda'. Ya estás en la rueda. Y para que veas cómo es el fútbol, tres días después, revolución en el Valencia total, se va el presidente entra Amadeo Salvo, se va el director deportivo, entra Rufete, y se va Paco López del filial. Y otra llamada 'oye, que lo que antes era A ahora es B'".