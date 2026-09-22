Mikel González decide por tres contratos capitales en el Athletic con contextos dispares

Ángel Cotán 22 SEP 2026 - 11:13h.

El líder de la parcela deportiva asume un gran reto con futbolistas importantes

Edin Terzic pone a debate el lateral del Athletic con el mercado de fondo: "Un perfil distinto"

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Momento para la autocrítica y la reflexión en Lezama. No hay dudas en torno al nuevo proyecto que lidera Edin Terzic en el Athletic Club, pero el arranque de la temporada obliga a analizar y corregir errores, sobre todo en San Mamés. El preparador alemán sigue buscando la tecla exacta a pulsar y mueve la plantilla con el objetivo de potenciarla. En este sentido, sus planes deportivos afectan de lleno al futuro de tres futbolistas capitales.

El parón internacional también sirve para abordar tareas de futuro. En lo que a lo contractual respecta, Mikel González es el encargado de tomar las decisiones, aunque como ocurrió durante la pasada pretemporada, la opinión de Edin Terzic también será importante.

Mikel González decide por tres contratos capitales en el Athletic

En Ibaigane se debate el futuro de tres activos que en los últimos años han sido muy importantes en el primer equipo. Y lo siguen siendo. El próximo 30 de junio, Yuri Berchiche, Iñigo Ruiz de Galarreta y Álex Berenguer cumplirán contrato con el Athletic Club, aunque Mikel González ya trabaja en la decisión final de cada caso.

Los contextos son dispares. El caso de Yuri Berchiche, al igual que ocurriese el pasado verano, depende exclusivamente del futbolista. En este arranque de competición, el lateral sigue siendo la raza del equipo de los leones y lo está jugando prácticamente todo. Acostumbrado a renovar su contrato año a año, su futuro no se resolverá hasta el tramo final del curso.

Iñigo Ruiz de Galarreta es el faro de Edin Terzic. El centrocampista, titular en los últimos cuatro encuentros de LALIGA EA Sports, sigue a gran nivel a sus 33 años y todo hace indicar que el Athletic le ofrecerá la renovación para que continúe más allá del 30 de junio de 2027.

El tercer caso lo encarna Álex Berenguer. El extremo ha participado en los seis encuentros ligueros disputados hasta la fecha, aunque no ha sido titular en los últimos tres. A sus 31 años, el atacante sigue teniendo mercado fuera de Bilbao, pero hasta la fecha siempre ha demostrado su interés por continuar como rojiblanco. Tres futbolistas y tres contratos capitales por los que decide Mikel González.