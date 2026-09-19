Pablo Sánchez 19 SEP 2026 - 18:43h.

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El central destaca el orden defensivo del equipo

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Aymeric Laporte fue el primer protagonista del Athletic en atender a los medios tras el empate sin goles frente al Deportivo Alavés. El zaguero fue uno de los jugadores más regulares sobre el campo y sufrió poco en tareas defensivas. Sin embargo, los rojiblancos no estuvieron finos en ataque y de nuevo la falta de gol evitó un premio mayor.

Tras el encuentro y ante las cámaras de DAZN, Laporte analizó el empate, incidió en los detalles que marcan los encuentros a este nivel y puso el foco sobre el problema del Athletic que ya se ha repetido en más de una ocasión esta temporada.

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El análisis de Laporte

Empate sin goles: "No es el primer partido así de la temporada para nosotros. Hemos tenido más ocasiones, hemos hecho un partido serio atrás, dominado de principio a fin. No hemos dado nuestra mejor versión, pero si metemos el penalti y nos vamos 1-0 era importante para nosotros y hubiese sido diferente".

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Precisión en el área: "El fútbol de élite todo se juega a detalles. Hay pocos equipos que consiguen dominar por completo el partido. Hoy se ha demostrado que por mucho que se haya dominado, no hemos conseguido meter un gol que nos valiese para ganar. Nos vamos decepcionados por la gente, por nosotros. Siempre tenemos la ambición de ganar. Una vez más no ha podido ser. A ver si después del parón hacemos las cosas mejor".

Sin goles en contra: "El fútbol se juega a detalles y los pequeños detalles de los últimos partidos marcan. No encajamos muchos goles, hemos mejorado en eso. Todo el equipo tiene que estar unido, finalizar las jugadas con gol y a ver si mejoramos en ese ámbito".