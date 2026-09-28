Pepe Jiménez Sevilla, 28 SEP 2026 - 13:41h.

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Hablar de Davor Suker es hablar, posiblemente, de uno de los mejores delanteros de la historia del Sevilla. El croata marcó una época en el Sánchez-Pizjuán y ahora, mucho más relajado, como embajador de la FIFA, vuelve a la capital hispalense para ver a su país ante la Selección de Luis de la Fuente... y hablar del que fue su equipo.

Relajado, sonriente y dejando algunas bromas, el exdelantero atiende a los micrófonos de COPE Sevilla en Los Lebreros, el hotel que le vio crecer en Sevilla. "Venía Unzué a recogerme todos los días porque aún no tenía coche. Me he emocionado cuando he pasado por recepción", recuerda.

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En una charla distendida, Suker recuerda que no fue fácil venir a Sevilla por el delicado momento que vivía en su país, pero que una vez dio el paso, fue una decisión increíble. "Fue una buena época, en el Sánchez-Pizjuán, en la Feria, con el clima de aquí, con compañeros como Simeone, Prieto, Martagón, Jiménez..."

"Sevilla es alegría. La gente está alegre, cuando se pierde se sigue animando. La razón por la que croatas como Rakitic están felices aquí es por el tiempo, por la comida, por la gente, por esa alegría", destaca un Suker que envidia el trabajo hecho en España en el deporte. "Yo llegué en los 90 y se hizo una inversión, no solo en fútbol, que ahora da resultados. Pau Gasol, Rafael Nadal, los futbolistas... se invirtió en instalaciones y cantera, ahora da resultado todo".

El deseo de Suker al Sevilla

Centrado en el Sevilla, Suker -que felicitó al Betis por su nivel actual- destacó la importancia de que el Sevilla consiguiese la salvación, porque, según su criterio, "es más fácil jugar en Primera que estar en Segunda para ascender".

"Pelear por Europa es lo más importante, hay que sumar siempre. Quiero que el Sevilla sea fuerte en casa y aproveche partidos fuera de casa", decía antes de desear que los de Nervión tengan pronto "un buen presupuesto, que la gente apoye al club y que entre en la UEFA".

Finalmente, antes de cerrar su intervención, fue cuestionado por esos jugadores que aún fichan por el Sevilla a pesar de su delicado momento y Suker lo dejó claro: "Eso no se gana en un minuto, hay que trabajarlo. El Sevilla, con la Europa League, se ha ganado el nombre y la experiencia. Puedes gastar 1.000 millones pero no te asegura ganar. Con dinero eres rico, pero los ricos no siempre ganan".