Pepe Jiménez Sevilla, 27 SEP 2026 - 10:12h.

El ex del Sevilla nunca llegó a ser internacional absoluto

Luis de la Fuente responde al objetivo de España y desvela "unas cervezas" clave: "Como no pagamos..."

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Una curiosa petición para Luis de la Fuente. La llegada de cada llamada del seleccionador genera disputa, descontentos y solicitudes para el técnico nacional, pero posiblemente esta vez llegó una que pocos esperaban. Desde México, toque directo al seleccionador... por Óliver Torres.

El ex del Sevilla, a sus 31 años, continúa jugando en Rayados, club que entrena el también ex del Sevilla Matías Almeyda. Con el argentino, el eterno mediapunta parece haber encontrado un buen ritmo y desde México creen que podría opositar incluso a la Selección.

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" ÓLIVER EL GRAN AUSENTE EN ESPAÑA. Que alguien le diga al señor Luis de la Fuente, que Oli nació en Nalvamoral de Mata, en el municipio de Cáceres, ES ESPAÑOL. Sin duda el mediocampista del Monterrey es eñ gran ausente en la convocatoria de España para la próxima fecha FIFA.

Basta con ver esos numeros y las calificaciones de Óliver donde se puede ver que en los ultimos meses su calificación en Rayados está pintada de VERDE y no baja de 7.

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Luis de la Fuente, haz la llamada", escribe el comunicador mexicano Álex Vargas en su Instagram personal.

La llamada de Óliver Torres, a pesar de la petición de dicho periodista, parece prácticamente imposible y es que el mediapunta nunca llegó a ser internacional absoluto y ahora, con la Selección campeona del mundo, parece aún más complicado.

Una curiosa petición a la que se suman otras de muchos aficionados, incluidos algunos sevillistas, que solicitaban la llamada para Kike Salas, por ejemplo, o los béticos, que pedían que Álvaro Valles sea el guardameta suplente en el conjunto nacional.

Una más, Luis de la Fuente parece acostumbrado a ello.