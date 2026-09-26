El Fenerbahce, obligado a pagar tres millones de euros al Sevilla tras ser sancionado por la FIFA

Pepe Jiménez Sevilla, 26 SEP 2026 - 10:27h.

El Fenerbahce se retrasó en su último pago y el Sevilla habría reclamado

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Un ingreso más allá del mercado de fichajes. Según las últimas informaciones publicadas en Turquía, el Fenerbahce adelantará el pago de tres millones de euros, que aún debe al Sevilla por el traspaso de En-Nesyri, tras la advertencia de la FIFA sobre una posible dura sanción.

La historia no es sencilla. En las últimas horas se ha conocido que la FIFA, tras una serie de desajustes en el mercado, ha sancionado al Fenerbahce con tres ventanas sin poder fichar por impagos... a menos que ejecute el dinero reclamado en las próximas horas.

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Ese dinero reclamado involucra al Sevilla y a En-Nesyri, ya que según cuenta Fanatik, el Fenerbahce ya se retrasó en el pago de uno de los plazos del traspaso en abril y la FIFA, de la mano del club del Sánchez-Pizjuán, habría exigido a los turcos que adelanten un pago previsto para finales de octubre... después de los últimos sucesos. Exigir garantías, en resumen.

En estas, son varios los medios que aseguran que el Fenerbahce cumplirá en las próximas horas y pagará al Sevilla alrededor de tres millones de euros -previstos para finales de octubre, como decíamos- para levantar la sanción que le impone la FIFA.