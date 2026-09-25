María Trigo 25 SEP 2026 - 19:20h.

Murat Yakin habló del caso de Embolo, que se une a Granit Xhaka en la falsificación de certificados del Covid - 19

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Lío tremendo el que hay en la selección suiza. Hace unos días saltó un bombazo por los aires al conocerse que su gran capitán y unas de las estrellas del país durante años, Granit Xhaka, había sido apartado. Ahora acaba de anunciarse que a su exclusión se suma la de Breel Embolo, que hasta hace un día había estado publicando fotos y vídeos de sus entrenamientos con Suiza en las stories de su cuenta de Instagram.

Hace unos minutos, el seleccionador de Suiza, Murat Yakin, dijo esto sobre el caso de Embolo, según recoge el medio 20 Minuten: "Acordamos desde el principio que solo se uniría a nosotros después de cumplir su suspensión. Ese era nuestro plan. El hecho de que esta noticia haya surgido recientemente es simplemente la realidad actual. Sigo contando con él; no podemos cambiar la situación. ¿Tenemos que preguntar a cada jugador si tiene algún proceso penal pendiente? Habría sido responsabilidad del jugador informarnos al respecto. Ciertamente, no es una violación de la confianza; la cuestión radica más bien en cuánto debería compartir un jugador con nosotros sobre sus asuntos privados."

El delantero no estará en los cuatro partidos de la Nations League que el equipo disputa los próximos días ya que ha sido apartado temporalmente, según anunció este viernes la federación helvética. Aunque la Asociación Suiza de Fútbol (ASF) no precisó en el caso de Embolo las razones de la decisión, la televisión nacional RTS indicó que son las mismas por las que se apartó a Xhaka, ya que ambos falsificaron durante la pandemia certificados de vacunación contra la Covid-19.

Mientras Xhaka, que en su día reconoció haber sentido desconfianza por las vacunas anticovid, está siendo investigado al respecto por la Fiscalía de Lucerna, Embolo ya fue multado por los tribunales por "falsificación de documentos" y pidió disculpas.

El delantero de origen camerunés y actual jugador del Atlanta United, de 29 años, es uno de los máximos goleadores históricos de la Nati, con 26 tantos en 92 internacionalidades.

¿Cómo le va a Suiza?

Suiza, que el pasado año bajó de la primera a la segunda categoría de la Liga de Naciones, se estrena en la nueva temporada de la competición fuera de casa contra Macedonia del Norte este sábado, 26 de septiembre, para jugar luego también a domicilio contra Escocia el día 29. Los días 3 y 6 de octubre recibirá en la ciudad suiza de Lucerna primero a eslovenos y a continuación a macedonios.