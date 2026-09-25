Ángel Cotán 25 SEP 2026 - 14:19h.

El arranque de temporada del extremo no está siendo el esperado

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Vinicius Júnior está muy lejos de su mejor versión. El futbolista brasileño está protagonizando un arranque de temporada que está generando críticas entre los aficionados del Real Madrid. Partidos como el que realizó en el Martínez Valero le ponen en el foco y le obligan a mejorar, aunque en este parón de selecciones tampoco se está reencontrando.

Este viernes, la estrella madridista fue titular con la Selección de Brasil. Los pupilos de Carlo Ancelotti rascaron un empate en el último suspiro ante una Australia que compitió a gran nivel. Vinicius partió como titular en la banda izquierda, y aunque trató de asociarse con Raphinha, Endrick y el resto de compañeros, lo cierto es que estuvo muy desacertado.

Los tres errores de Vinicius con Brasil

En el minuto 65 de partido, Vinicius fue sustituido por Ancelotti en detrimento de Samu Lino. Antes, las redes sociales se inundaron de reacciones a tres jugadas del atacante del Real Madrid en las que no estuvo fino. La más comentada, un regate en el que se dejó atrás el balón:

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De cara a portería... tampoco fue su día. Los aficionados también comentaron una acción en la que pudo golpear dirección portería, pero acabó quedándose a medio camino:

Su versión de asistente tampoco funcionó este viernes. En el choque ante Australia, Vinicius no acertó con la intensidad del pase en el área contraria, aunque la mala lectura de su compañero brasileño tampoco le ayudó:

Antes de regresar a Madrid, el extremo izquierdo contará con dos oportunidades más para elevar sus prestaciones en el terreno de juego. El próximo martes 29 de septiembre, Brasil volverá a verse las caras con Australia. El tercer y último compromiso internacional para el brasileño será el próximo 3 de octubre ante India.