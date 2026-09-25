Javi Rayo 25 SEP 2026 - 10:34h.

La forma física de Vinicius lleva siendo objeto de debate desde su regreso del Mundial

Santi Cañizares pone en duda la gravedad de la lesión de Fede Valverde: "Ni apoyar el pie"

Compartir







Vinicius es uno de los grandes señalados tras el mal inicio del Real Madrid en LALIGA con dos derrotas en siete partidos, que han provocado que el conjunto blanco ocupe la cuarta posición en la tabla a seis puntos de un FC Barcelona que cuenta sus partidos por victorias. Desde que regresó de vacaciones, el estado físico del brasileño -y no sólo por su operación estética- ha sido objeto de debate entre el madridismo. Jesús Gallego desvela en El Larguero que dentro del club saben que el futbolista debe perder dos kilos cuanto antes para poder acercarse a su mejor versión de hace dos años.

PUEDE INTERESARTE Dumfries brilla, Adeyemi decepciona y Gakpo da una alegría a Xavi sobre la bocina

¿Hay motivos para sentar a Vinicius?

"Yo creo dos cosas. Primero, Vinicius tiene que adelgazar dos kilos o más y en el club lo saben. Dos kilos que no tenía en su mejor momento y cuando un futbolista los tiene, y no los pierde, algo está mal. Y segundo. Aunque Vinicius siga jugando, yo creo que José Mourinho y el cuerpo técnico, porque se ve en las imágenes de los partidos, que cuando Vinicius y Mbappé juegan y no bajan, y no defienden, y no recuperan, y pierden un balón, y no ayudan en la recuperación, el equipo sufre. Diomandé, el ratito que jugó en el Metropolitano, corrió arriba y abajo, recuperó y eso solamente, equilibrió al equipo. Si tú quieres persistir en Vinicius y Mbappé, que en dos meses de competición ya te han demostrado que no entran en esa disciplina, estás arriesgando", avisa Jesús Gallego.

PUEDE INTERESARTE Ibrahima Konaté se une a la lista de bajas del Real Madrid tras lesionarse del ligamento: parte médico y tiempo de baja

Y lo cierto es que los números de Vinicius esta temporada pueden justificar que acabe perdiendo la titularidad. El brasileño suma sólo dos goles y tres asistencias en los ocho partidos que ha jugado esta temporada, todos ellos de titular. Cifras muy lejanas en LALIGA a los 12 goles de Raphinha, los 7 de Lamine Yamal, Mbappé y Camello o los 6 de Roberto y Zabiri.