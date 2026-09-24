Juan Pérez 24 SEP 2026 - 12:50h.

El análisis tras ocho partidos con muchos interrogantes para los nuevos

Marc Cucurella y la ayuda en defensa que recibe de Vinicius: “Quizás no es su virtud, pero está intentando poner de su parte”

Compartir







El parón internacional es un metrónomo para cada equipo, y en el Real Madrid es harto complicado saber cuál es el rumbo después del inicio liguero con la huella reciente de la derrota ante el Atlético de Madrid. Que la actualidad del conjunto blanco pase por los rumores de fichaje de Olise, una vez más, recalca que algo no funciona bien en el equipo de Mourinho. Una excusa perfecta para analizar todos los partidos de los siete fichajes, técnico incluido, para hacer balance con las notas que cada uno de ellos merecen tras el arranque en LALIGA y Champions League.

La vara de medir de un club tan ambicioso como el Real Madrid que está cuarto en LALIGA no es la misma que la de la mayoría de equipos. Un error en el conjunto blanco, con las aspiraciones que tiene, pesa más a la hora de colocar una nota para sus nuevos fichajes después del inicio. Porque a pesar de haber jugado bien en cinco partidos, regular en uno y mal en otro, el peso de esos fallos es aún mayor cuando las exigencias son las de ganarlo absolutamente todo.

PUEDE INTERESARTE Ibrahima Konaté se va de Francia y el Real Madrid estudia una posible lesión de rodilla

Denzel Dumfries [6]: Mou le ha dado la banda derecha, y está demostrando que tiene capacidad para ello por su marcado carácter ofensivo. Ha tenido partidos malos, como ante el Atlético o el Inter, pero en general ha funcionado bien. El carril es suyo, su físico es envidiable y si mantiene el tono y la capacidad para desdoblarse, puede ser uno de los mejores fichajes. Le falta definir bien las jugadas, porque muchos de sus centros pasan desapercibidos.

Ibrahima Konaté [5]: A pesar de la contundencia en algunos partidos, sale en la foto de algunos goles con actuaciones mejorables. Ante Real Sociedad, Inter de Milán, Betis o Elche no estuvo fino. El manejo de los espacios a sus espaldas le ha costado algún gol, pero por arriba es un muro.

Marc Cucurella [5]: Las limitaciones de Marc Cucurella son las del esquema actual del Real Madrid. Es el mismo jugador que ganó la Copa del Mundo, pero su labor ofensiva se ve mermada. Sin el apoyo defensivo en banda, tiene que multiplicarse y no llega tanto como debería a línea de fondo. Hay partidos donde le ha costado subir. Mourinho debe solucionarlo, porque es uno de los fichajes claves del verano.

Yan Diomande [6]: De menos a más. La intensidad es marca de la casa y siempre tiene el regate preparado para encarar y buscar ventajas. No le ha dado tiempo a tener altibajos. Su calidad es palpable, pero no ha tenido la continuidad necesaria para demostrarlo a pesar de ser un jugador desequilibrante como pocos en el mundo. Los 140 millones le van a perseguir a pesar de que no deben ser un condicionante para su fútbol.

PUEDE INTERESARTE Rodri Hernández responde a si Florentino Pérez también lo llamó personalmente para fichar por el Real Madrid

Bernardo Silva [4]: No ha cambiado partidos, y debe hacerlo. Su calidad le hace diferencial, pero por ahora ha valido más para contener el tempo del partido con el marcador a favor, que de ser trascendental cuando hacía falta dar un paso al frente.

Carlos Espí [9]: La única luz. Es difícil gestionar mejor los pocos minutos que tiene. Gol, agudeza, puntería y un rol diferente que acompaña a la perfección todo balón colgado al área. No era fácil encontrar a un cazagoles que encajara tan rápido a pesar de su juventud.

José Mourinho [3]: El juego del Real Madrid ha involucionado a otra época y no ha demostrado tener soluciones en este arranque liguero. La falta de fútbol, el miedo a quitar a los intocables y la clasificación van en contra de esta segunda etapa del luso, que por ahora es cuanto menos decepcionante.