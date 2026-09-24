Ángel Cotán 24 SEP 2026 - 08:59h.

El zaguero ya tiene sustituto en la selección

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Los contratiempos no cesan en el Real Madrid. En este parón internacional que justo acaba de comenzar, el equipo blanco ya cuenta con un nuevo lesionado. Se trata de Ibrahima Konaté, zaguero madridista que estaba a las órdenes de Zinedine Zidane en la Selección de Francia. El futbolista galo viaja ya hacia la capital de España por una lesión de rodilla.

En los primeros entrenamientos de 'les bleus', el defensa central del Madrid sufrió unas molestias que, tras ser revisadas por los servicios médicos franceses, han motivado su marcha de la concentración. El sustituto de Ibrahima Konaté será Leny Yoro.

La posible lesión de rodilla de Ibrahima Konaté

El zaguero francés se encuentra de regreso a Madrid. Una vez en la disciplina blanca, los servicios médicos del club estudiarán de primera mano la lesión del futbolista para conocer el alcance de su posible lesión de rodilla. Mientras tanto, la selección francesa ha emitido un pequeño comunicado en el que explica las dolencias de Ibrahima Konaté.

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Este es el parte médico emitido por Francia: "Ibrahima Konaté, con una lesión en la rodilla derecha y víctima de una leve entorsión, está de nuevo a disposición de su club. Leny Yoro lo reemplaza y honra su primera convocatoria con los Bleus".

A la espera de conocer más detalles, Ibrahima Konaté disfrutará de un total de 16 días para recuperarse, y es que, no será hasta el próximo 10 de octubre cuando el Real Madrid vuelve a competir en LALIGA EA Sports.

Será en el Bernabéu y contra un Villarreal de Iñigo Pérez que empieza a recuperar sensaciones tras un pobre inicio liguero. A renglón seguido, los de José Mourinho visitarán Roma y el Camp Nou, mientras que recibirán al Sevilla FC y al RB Leipzig en un mes de octubre apasionante con hasta cinco encuentros.