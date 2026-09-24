Lo primero que pensó Cucurella cuando escuchó por primera vez los pitos del Bernabéu

Fran Fuentes 24 SEP 2026 - 08:55h.

El lateral se mostró sorprendido durante el partido ante el Inter: "Si aún no hemos tocado la pelota"

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El arranque de temporada del Real Madrid acarrea ciertas dudas a nivel de juego. La derrota en el derbi, más allá del arbitraje, no dejó buenas sensaciones en lo colectivo, y después de dos derrotas, la afición del Bernabéu comienza a impacientarse. En este sentido, ya se han visto los primeros pitos de la temporada, frente al Inter de Milán en el primer partido de la UEFA Champions League que los blancos ganaron con cierto sufrimiento y viéndose superados por momentos. En este sentido, Marc Cucurella ha concedido una entrevista como madridista en la concentración de la Selección Española, en la que ha respondido a la circunstancia de los pitos con total sinceridad.

Lo ha hecho con Manu Carreño en los micrófonos de El Larguero, de la Cadena SER. En este sentido, el lateral se mostró sorprendido por dichos pitos: "Estoy acostumbrado a que me piten bastante. Para mí no es nuevo. Hay cosas que impactan un poco y pensé que aquí en el Bernabéu pitan rápido. Encima, contra el Inter, ellos sacaron de centro y nosotros no tocamos el balón hasta el minuto dos o así, y ya pitaba el estadio. Yo pensé: 'Pero si todavía no nos ha dado tiempo a tocar el balón'", explica.

En este sentido, Marc Cucurella entiende que el madridismo es exigente por naturaleza, y que si algo les ha llevado a la grandeza es que el público siempre aparece cuando el equipo no está haciendo las cosas bien: "Esa afición ha visto a grandes jugadores, noches mágicas y entiendo que es un toque de atención en el sentido de exigirnos más, sabiendo que tenemos talento y podemos hacerlo mejor. Tiene su parte buena, que es cuando el campo aprieta y tengo ganas de vivir ese momento de las noches mágicas que he visto por la televisión", sentencia.