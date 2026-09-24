Fran Fuentes 24 SEP 2026 - 06:27h.

De las palabras de Javier Tebas al arbitraje, el tertuliano entiende que todo suma contra el conjunto blanco

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El arbitraje del derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid, así como las palabras de Javier Tebas en respuesta al club blanco, siguen trayendo cola. Tanto es así que José Luis Sánchez lo ha calificado en El Chiringuito como "caza mayor". En este sentido, el periodista recuerda numerosas jugadas, tanto con el primer equipo como en categorías inferiores, que el conjunto madridista ha tenido que sufrir durante los últimos años.

"Esto va mucho más allá. Esto no va del arbitraje del derbi. Esto es caza mayor. El Madrid tiene que caer. No sé cómo lo van a hacer. Esto es caza mayor, esto no es normal, Josep. Todo lo que está pasando estos años no es normal. Hace dos semanas a un chico en la cantera casi lo mandan al hospital y no expulsan al chico que se lo hace. La temporada pasada a Joan Martínez le meten un codazo aquí y no pasa nada. Hemos visto las acciones de Mbappé en Cornellà, la entrada de Romero, que fue terrorífica, no fue expulsado. El año pasado le abren la nariz frente al Girona a Mbappé, con la sangre en el suelo, incapaces de llamar al árbitro y que pide penalti y que se vaya a ver. El saldo de expulsiones que tiene el FC Barcelona, más 63 en España, cero en Madrid. Esto no es normal. No está en una competición normal", expone.

José Luis Sánchez prosigue: "No es normal que haya un sindicato arbitral al que están asociados varios árbitros en activo que dirigen al Real Madrid en los partidos mientras te tienen denunciado. Eso son anomalías. Es que no es normal. Lo que pasa en el fútbol español no es normal. Hay contratos de por medio, intereses entre un club, entre la patronal. Entonces, dices, esto realmente... Yo no sé si el objetivo ya es Florentino Pérez, que se vaya de la presidencia del Real Madrid. Lo que está sufriendo el Real Madrid en España en estos últimos años no es normal en una competición que tú veas y digas, esto ha pasado", explica.

Y es que el periodista entiende que hay muchos indicios para pensar en una anormalidad en LALIGA, especialmente si lo comparas con la Champions: "No es normal que Modric se haya ido con seis Copas de Europa y tenga cuatro ligas. No es normal que Cristiano Ronaldo, con cinco Champions, tenga dos ligas. No es normal. Es que son cosas que tú las piensas en frío y dices ¿Cuál es la mejor generación de futbolistas de la Copa de Europa? ¿Cuál es? Te vas a las estadísticas y dices la que jugó en el Real Madrid de 2014 a 2022 más o menos. Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Cristiano, Ramos... Que se han ido todos llenos de Champions. Y en España... Joder, ¿qué pasa en España? Como un equipo hegemónico, el mayor triunfador en la historia de la Copa de Europa. Que todos vas a su casa y en la cocina de una Copa de Europa, en el salón de una Copa de Europa, en la terraza de una Copa de Europa y dices las ligas... Las Copas del Rey...", reflexiona, antes de dejar una pregunta al aire: "¿Qué pasa en España con el Real Madrid?".

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