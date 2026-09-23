"Va a ser un futbolista importante de cara al mercado de invierno y verano"

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El inicio de temporada de Sergio Camello no deja indiferente a nadie. Y su situación contractual, tampoco. El delantero del Rayo vallecano se ha convertido en una de las grandes relevaciones de estas primeras jornadas del nuevo curso, en las que suma siete goles en siete partidos que le sirven para ocupar la segunda posición en la tabla de máximos goleadores de LaLiga, sólo por detrás de Raphinha.

Sus goles, su edad y su situación en Vallecas le convierten en una de las grandes gangas del próximo verano. Y es que Camello acaba contrato en junio de 2027 con el Rayo, por lo que podría negociar con cualquier club a partir del próximo mes de enero y podría marcharse con la carta de libertad en verano. Es por eso que, según informa el periodista Matteo Moretto, ya hay varios clubes importantes que han llamado a su puerta.

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"El arranque de Camello, sus goles, sus actuaciones y su rendimiento han empezado a convertirlo en objetivo importante de clubes importantes de España, de Italia y también de México. Estamos hablando de un tema que tiene que desarrollarse. Acaba de terminar el mercado, acaba de empezar LaLiga, pero Camello está jugando muy bien, marcando goles y el detalle que le convierte en un pepino en el mercado es que acaba contrato en 2027", ha explicado el mencionado periodista en Radio Marca.

De momento, eso sí, no se ha concretado ninguna situación. "Vamos a ver qué pasa, pero va a ser un futbolista importante de cara al mercado de invierno y verano", agregó, lo que invita a pensar que el atacante podría marcharse incluso durante el mercado invernal.

Sergio Camello, 12 goles en sus últimos 13 partidos

Cabe recordar que Camello, de 25 años, llegó a Vallecas en verano de 2023 procedente del Atlético de Madrid a cambio de 5 millones de euros. Hasta la fecha, ha disputado 145 partidos con el equipo de la franja en los que suma 29 goles y 13 asistencias. Especialmente llamativo ha sido su rendimiento en los últimos encuentros, ya que si unimos el tramo final del pasado curso con este inicio de ejercicio, Sergio ha logrado 12 goles en los 13 últimos partidos en los que ha participado.