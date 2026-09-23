La propuesta de Fernando Alonso que puede ser determinante para su futuro en la F1

Alberto Cercós García 23 SEP 2026 - 15:46h.

Fernando Alonso muestra su faceta más crítica sobre 'esta' Fórmula 1

Por qué la carrera del GP de Azerbaiyán de F1 es el sábado y no el domingo

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El 2026 de Fernando Alonso está dejando mucho menos de lo que el asturiano esperaba cuando decidió embarcarse en el ambicioso proyecto de Aston Martin junto a Honda y Adrian Newey. El cambio de reglamento debía abrir una ventana de oportunidad para el equipo británico, pero la realidad está siendo bastante más áspera. El AMR26 no ha encontrado la regularidad necesaria y, además, la unidad de potencia japonesa está lejos de ofrecer las prestaciones que el equipo necesita para pelear en la zona alta. Alonso está pagando buena parte de esa factura, atrapado en una temporada en la que los resultados vuelven a estar condicionados por factores que escapan a sus manos.

El problema no es únicamente el rendimiento de Aston Martin. Alonso considera que esta nueva Fórmula 1 está generando diferencias demasiado grandes entre unos circuitos y otros. En Bakú, el bicampeón del mundo puso sobre la mesa una reflexión especialmente crítica después de un 2026 en el que ha vivido fines de semana muy distintos. “Ha habido carreras buenas y malas, y tenemos que aprender de esto. Mónaco y Budapest, por ejemplo, estuvieron bien. Pero hubo carreras muy malas como Silverstone, que es un circuito increíble pero ya no es divertido”, explicó en declaraciones recogidas por los medios desplazados. El asturiano fue todavía más contundente al recordar Spa y Suzuka: “En Spa fue casi avergonzante pasar Eau Rouge. Suzuka con la curva 130R… acabas con algunos circuitos”.

Fernando Alonso, con dudas sobre su continuidad

Y ahí llegó su propuesta. Alonso cree que existe margen para modificar la gestión de la energía eléctrica para que los monoplazas sean más rápidos y espectaculares durante más tiempo, en lugar de concentrar todo el rendimiento en determinados puntos de la vuelta. Su idea pasa por reducir el pico de potencia de la batería y prolongar su entrega: “Se podría reducir el pico de potencia de la batería. Si tuviéramos menos potencia, pero durante más tiempo, llegaríamos a la curva a la velocidad máxima en vez de haberla alcanzado a mitad de la recta”, plantea. Una modificación que, a su juicio, podría ayudar a que los coches mantengan mejor su comportamiento en circuitos donde actualmente la gestión eléctrica condiciona demasiado la experiencia al volante.

La propuesta llega, además, en un momento especialmente relevante para el futuro de Alonso. Que el español esté señalando públicamente aspectos que considera mejorables en la normativa demuestra que no se limita a esperar resultados: quiere que la categoría evolucione. Si la F1 encuentra fórmulas para corregir esas sensaciones y Aston Martin consigue convertir el enorme proyecto técnico en un coche competitivo, ambas cuestiones pueden resultar determinantes a la hora de que Alonso decida cuánto tiempo más quiere seguir ligado al Gran Circo. Y es que, ahora mismo, esa continuidad está en el alambre.