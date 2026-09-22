El piloto Carlos Tatay publica su vídeo más difícil: "Me he derrumbado, la vida es dura, muy dura"
El piloto valenciano ha compartido un vídeo entre lágrimas y reconoce que atraviesa unas semanas complicadas
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Carlos Tatay ha mostrado una faceta poco habitual en sus redes sociales y ha publicado un vídeo en Instagram en el que aparece llorando y reconoce que atraviesa un momento complicado. Una imagen alejada del discurso de fortaleza al que ha acostumbrado a sus seguidores desde el grave accidente que sufrió en 2023 y que cambió por completo su vida. El valenciano explica que en las últimas semanas se ha sentido “desubicado”, con una exigencia demasiado alta consigo mismo y acumulando planes y objetivos. “El cuerpo me pide una marcha menos”, reconoce.
El piloto ha explicado que un recuerdo familiar es lo que le ha hecho romper a llorar. “Mi madre me ha recordado hoy una anécdota de cuando era pequeño en nuestra primera casa y me he derrumbado… he recordado cómo ha cambiado todo”, dice. "La vida es dura, muy dura, pero quien me conoce, sabe que yo lo soy más”, asegura.
El accidente que cambió la vida de Carlos Tatay
Tatay llegó al Mundial de Moto3 en 2020 después de proclamarse campeón de la Red Bull MotoGP Rookies Cup en 2019. Disputó tres temporadas en Moto3 y llegó a subir al podio en 2022. El 2 de julio de 2023, durante una carrera del JuniorGP en Portimao, sufrió un accidente a gran velocidad que le provocó una lesión medular. Fue trasladado al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde permaneció varios meses antes de continuar su recuperación. Desde entonces, Tatay ha centrado buena parte de sus esfuerzos en recuperar la máxima calidad de vida posible y encontrar nuevos objetivos.
Carlos Tatay sigue adaptándose a su nueva vida
El último vídeo del piloto muestra que aunque hayan pasado más de dos años desde el accidente que le dejó en silla de ruedas, el proceso sigue siendo complicado y continúa adaptándose a su nueva vida. Horas después de publicar el vídeo, Tatay ha subido otra historia en Instagram para agradecer el apoyo recibido y explicar cómo afronta este nuevo bajón. “Hay momentos en la vida en los que simplemente explotas y lloras… Tenemos que normalizar la frustración, las derrotas, que todo cuesta mucho de conseguir”, escribió. “Cuando caemos, nos levantamos, nos quitamos el polvo y a continuar luchando por nuestros sueños”, asegura.
Tatay atraviesa ahora una etapa diferente, marcada también por la publicación de Mi motor interior, el libro en el que relata el accidente, su proceso de recuperación y la reconstrucción de su vida después de aquel día. “¿Quién dijo que sería fácil? Vamos a tope que hoy tengo una conferencia”, ha añadido en su última historia.