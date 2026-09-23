Redacción ElDesmarque Madrid, 23 SEP 2026 - 11:52h.

El catalán ha reconocido el potencial de Acosta antes de compartir equipo en Ducati y admite que puede ser su gran rival

Marc Márquez y los problemas en su moto que le han impedido luchar por el podio: "Pensaba en la retirada"

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Marc Márquez no suele regalar elogios cuando habla de sus rivales, pero con Pedro Acosta, que consiguió su primera victoria en MotoGP el fin de semana pasado en Austria, ha hecho una excepción. El piloto de Ducati ha hablado para ServusMotoGP sobre la llegada del murciano al equipo oficial en 2027 y le ha señalado directamente como el piloto que considera capaz de poner en jaque su posición dentro del box.

Marc Márquez dijo que Acosta era el indicado cuando Ducati empezó a tantearle

La pregunta que le hicieron al nueve veces campeón del mundo era si volvería a imponerse a un compañero como hizo en el pasado con nombres de la talla de Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo o Pecco Bagnaia y su respuesta fue clara. “No. Creo que él es el piloto que puede batirme”, reconoció Márquez. El español no se escondió al valorar el potencial de quien será su compañero a partir de la próxima temporada. “La primera vez que dijeron que 'estábamos pensando en Pedro Acosta', dije: este es el tipo”, explicó.

El de Cervera reconoce que el 37 está destinado a ser una de 'las caras de MotoGP'. “Pedro será uno de los grandes nombres el próximo año y en el futuro”, aseguró. Márquez considera que su futuro compañero tendrá margen para aprender los secretos de la Ducati y no espera que eso le haga perder aquello que le hace diferente. “Puede aprender muchas cosas sobre cómo pilotar la Ducati. Tendrá su estilo, pero no voy a cambiar el mío”, explicó.

La rivalidad entre Márquez y Acosta en Ducati promete: “Daré mi 100%”

Márquez afrontará 2027 con un bagaje muy distinto al de su compañero, pero no contempla rebajar su exigencia. "Con 34 años, soy Marc y daré mi 100%, pero veremos cómo llegamos”, afirmó. La llegada de Acosta a Ducati se producirá después de una temporada especialmente importante para el piloto de Mazarrón. El pasado domingo consiguió en el Gran Premio de Austria su primera victoria en MotoGP después de 56 carreras y 15 podios sin subir al escalón más alto y lo hizo además en el circuito de KTM, su actual equipo.