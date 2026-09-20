Marc Márquez y los problemas en su moto que le han impedido luchar por el podio: "Pensaba en la retirada"

Alberto Cercós García 20 SEP 2026 - 15:57h.

Marc Márquez sufre con el freno delantero de su Ducati y solo puede terminar quinto en Austria

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Marc Márquez terminó quinto en Austria, pero probablemente el resultado tenga bastante más valor del que dice la clasificación. El piloto de Ducati arrastró durante toda la carrera un problema en el freno delantero que llegó a ponerle contra las cuerdas hasta el punto de que, en plena prueba, incluso se le pasó por la cabeza tirar la toalla. “Había un momento en la carrera, cuando me he ido a la curva uno, que pensaba en la retirada porque no podía seguir”, reconocía en DAZN. La situación era especialmente delicada porque el fin de semana ya venía con trabajo extra para Ducati y, de repente, apareció un problema que convirtió cada frenada en una pequeña ruleta rusa. Aún así, Márquez consiguió adaptarse sobre la marcha y llevar la moto hasta la bandera a cuadros.

El susto más grande llegó precisamente en la primera curva. Marc explicó que el tacto de la leva del freno cambiaba constantemente, incluso de una vuelta a otra, y que en una de las frenadas directamente se encontró sin respuesta. “He ido a frenar y no había freno, me ha venido la leva hasta el puño, hasta los dedos más que el puño y por eso me he ido tan largo”, explicaba. Ducati todavía analiza las causas del fallo después de la carrera, pero el efecto sobre el rendimiento fue evidente. Márquez considera que, sin ese problema, habría tenido opciones de pelear por el podio, aunque descarta que la situación le hubiese permitido luchar por algo más. “Hubiéramos peleado para intentar entrar en el podio, pero no para más”, admite.

Marc Márquez, calmado tras peder el liderato

Y mientras Pedro Acosta celebra por todo lo alto su primera victoria en MotoGP, Márquez se marcha de Austria con una lectura bastante menos dramática de lo que podría parecer. La diferencia con Jorge Martín es ahora de doce puntos, pero el ilerdense recordó que hace apenas tres carreras estaba todavía más lejos. “Entonces es un circuito más, llegaremos a Motegi y quizá la película cambiará”, señala. Con siete grandes premios todavía por delante, Marc no quiere entrar en una guerra de golpes y contragolpes cada domingo. Su receta es otra: “No tienes que entrar al juego de que ahora para aquí uno, ahora la otro, sino que es intentar surfear la ola por la mitad e ir manteniendo el nivel”.

Por último, Márquez no ha dudado en poner en valor el triunfo de Acosta, especialmente después de verlo caer el sábado cuando tenía la victoria de la sprint prácticamente en el bolsillo: “Ya lo hizo ayer y no le salió bien, pero entendió el error. Presente, futuro de MotoGP, la primera de muchas”.