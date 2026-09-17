Alberto Cercós García 17 SEP 2026 - 17:12h.

Marc Márquez estrena liderato pero no se fía y mete presión tanto a Jorge Martín como a Pedro Acosta

La nueva era de MotoGP ya tiene parrilla para 2027: de Marc Márquez siguiendo en Ducati a los 'rookies' que llegan

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Misano cambió el guion del Mundial de MotoGP de un plumazo. Marco Bezzecchi parecía dispuesto a convertir su gran fin de semana en un golpe de autoridad, pero su carrera terminó demasiado pronto con una caída en la primera vuelta. Marc Márquez no dejó escapar el regalo: el piloto de Ducati volvió a ganar y completó una remontada que hace apenas unas semanas parecía imposible. Jorge Martín, que llegaba a Italia como líder, terminó quinto, mientras que Pedro Acosta aprovechó la oportunidad para firmar un brillante tercer puesto, su primer podio en este circuito. El resultado dejó a Márquez y Martín empatados a 274 puntos, aunque el vigente campeón pasa a liderar por número de victorias.

Y lejos de entrar en un nuevo capítulo del duelo Márquez-Martín, el propio Marc ha preferido abrir el foco. El piloto de Ducati aterriza en el Red Bull Ring consciente de que quedan muchos puntos por repartir y con Pedro Acosta cada vez más cerca del grupo delantero. El murciano llega quinto con 209 puntos y atraviesa una dinámica especialmente positiva: en las últimas cuatro carreras, solo Márquez y Martín han sumado más puntos que él. Austria, además, supone el regreso a un circuito donde Ducati ha ganado nueve veces y donde Márquez logró el triunfo el pasado año.

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Marc Márquez, líder pero sin verse tan superior

Márquez sabe que empieza ahora una parte especialmente exigente de la temporada y por eso pide máxima concentración. “Intentaremos gestionar esta oportunidad que se nos ha presentado de la mejor manera posible. Estamos en la lucha por el título”, señala en rueda de prensa. Y no quiso limitar esa pelea a los nombres que habitualmente aparecen en las quinielas: “Todo el mundo pone a tres pilotos, pero estamos los cinco o seis primeros bastante comprimidos, porque quedan muchos puntos en juego”. Una fotografía que permite incluir a Acosta en la conversación, aunque todavía tenga 65 puntos de desventaja respecto a los dos líderes. Para Marc, además, el desafío es también mental: “Ahora mismo te tienes que sentir fresco, sobre todo mentalmente”.

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El '93' llega, eso sí, con una confianza muy distinta a la que tenía cuando comenzó su remontada. “Me siento bien, cómodo, con confianza, y estaré atento, no, extra atento a todo lo que pueda pasar, porque se ha visto que cada entrenamiento es un mundo”, admite; y dejando una frase que resume su momento: “Estoy empezando a disfrutar, y eso es importante. He sufrido, he necesitado tiempo para adaptarme y sé que habrá carreras en las que sufriré”.