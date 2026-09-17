Cuando Marc Márquez coge el liderato de MotoGP se convierte en inevitable

Alberto Cercós García 17 SEP 2026 - 11:40h.

Marc Márquez cogió el liderato en Misano y cuando eso pasa... pocos pueden con él

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Hay algo que empieza a repetirse cada vez que Marc Márquez alcanza el liderato del Mundial de MotoGP: cuesta muchísimo volver a sacarlo de ahí. El '93' acaba de recuperar la primera posición de la clasificación en Misano, después de una remontada de 102 puntos sobre Jorge Martín, y lo ha hecho empatado a 274 puntos con el piloto de Aprilia, pero por delante gracias a su mayor número de victorias. Por primera vez en 2026, Márquez vuelve a mirar a todos desde arriba. Y la historia demuestra que, cuando llega ese momento, sus rivales tienen motivos para preocuparse.

La estadística es contundente. A lo largo de sus siete títulos de MotoGP, Marc ha perdido el liderato después de haberlo ocupado en tres temporadas: 2013, 2017 y 2025. La primera ocurrió en su año de debut en la categoría reina. Márquez llegó líder al Gran Premio de Francia, pero Dani Pedrosa ganó en Le Mans y le arrebató la primera plaza de la general. Marc acabaría recuperándola y conquistando aquel Mundial. Cuatro años después vivió una situación todavía más complicada: un fallo de motor en Silverstone le hizo perder los 16 puntos de ventaja que tenía sobre Andrea Dovizioso, que pasó a liderar el campeonato.

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Si Marc Márquez coge el liderato nadie puede con él

La última vez fue precisamente en 2025, aunque con un desenlace idéntico. Marc llegó a ponerse líder durante la temporada, cedió temporalmente esa condición ante su hermano Álex Márquez y posteriormente volvió a recuperar el mando. A partir de ahí, se desató la versión más dominante del campeón: enlazó victorias, amplió diferencias y llegó al parón veraniego con 120 puntos de ventaja sobre Álex. En Japón, en la decimoséptima cita de las 22 previstas, certificó su séptimo título mundial en la categoría reina. Es decir, cada una de las tres veces que perdió el liderato en una temporada que acabó ganando, terminó recuperándolo y levantando la corona.

Ahora el reto vuelve a aparecer en 2026. Marc se ha colocado primero después de ganar en Misano, pero todavía quedan ocho Grandes Premios por delante y Martín está empatado a puntos. La diferencia es que Márquez ya conoce perfectamente este escenario. 2013, 2017 y 2025 fueron años de recuperar el liderato después de perderlo; 2014, 2016, 2018 y 2019 fueron campeonatos en los que, una vez alcanzada la cima, nadie volvió a quitársela. Ahora busca escribir el siguiente capítulo. Si la historia sirve de referencia, cuando Marc Márquez se coloca líder, el Mundial entra en otra dimensión.