Alberto Cercós García 16 SEP 2026 - 10:41h.

MotoGP ya tiene parrilla para el estreno en 2027 de la nueva 'era': estos son los 22 pilotos confirmados

Marc Márquez hace otra machada, lo gana todo en Misano y es el nuevo líder de MotoGP

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La espera se ha hecho eterna, pero el Mundial de MotoGP ya tiene a sus 22 pilotos confirmados para la temporada 2027. Desde que empezó el presente curso, los rumores de un cambio radical entre los pilotos y los equipos hizo que la expectación fuera máxima. Los primeros nombres en salir a la luz fueron los de Fabio Quartararo fichando por Honda; Jorge Martín, por Yamaha o Pedro Acosta, quien dejaría KTM para ser el compañero de equipo de Marc Márquez en Ducati. Todos esos rumores no estaban 100% confirmados, y es que el 'Pacto de la Concordia' entre las fábricas y la organización tardó más de lo esperado en firmarse. Un acuerdo de vital importancia para el futuro a medio plazo del Mundial, donde se repartieron los derechos televisivos y otros puntos importantes.

Con ese 'Pacto' cerrado, llegó el momento de los anuncios. Muchos de ellos ya los sabíamos: los mencionados de Acosta, Martín o Quartararo, pero también los movimientos de otros pilotos como Pecco Bagnaia firmando por Aprilia y Álex Márquez yéndose a KTM. Por no hablar de la esperada renovación de Marc Márquez con Ducati. Movimientos que darán, en 2027, un aire completamente nuevo a una parrilla en la que ya estábamos acostumbrados a diferentes tándems. Todo, además, con la llegada de una nueva 'era': las 850cc.

Muchos cambios, cinco caras nuevas y varias despedidas dolorosas

Pero no solo ha habido cambio de motos entre varios pilotos referencia, sino que en 2027 habrá hasta cinco caras nuevas en la categoría reina. Cuatro de ellos suben de Moto2, como son Dani Holgado, David Alonso, Izan Guevara y Senna Agius. Pilotos con un tremendo potencial que hace años ya estaban destinados a llegar a MotoGP. Y también estará Nicolo Bulega, el fragante líder de Ducati en WorldSBK. Sus últimas temporada le han abierto de par en par la puerta del Mundial. El lavado de cara es superlativo: gente joven, con mucho talento y que, cómo no, ha provocado que históricos de la categoría digan adiós.

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Las gallinas que entran por las que van saliendo, diría José Mota. Y no queda otra. La llegada de una generación de pilotos procedentes de Moto2 y SBK ha hecho que varios pilotos se despidan ya de la categoría reina del Mundial. Álex Rins, Brad Binder, Jack Miller, Franco Morbidelli y Maverick Viñales. Todos ellos ya no tienen un asiento titular en MotoGP: han confirmado su presencia en WorldSBK -Binder y Miller-; Rins ha confirmado su retirada de la competición en el mundo de las dos ruedas; y faltan por ver los caminos de Morbidelli y Viñales.

Así queda la parrilla del 2027 en MotoGP

Aprilia : Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia.

: Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia. Ducati : Marc Márquez y Pedro Acosta.

: Marc Márquez y Pedro Acosta. Gresini Racing : Dani Holgado y Joan Mir.

: Dani Holgado y Joan Mir. Honda : ¿David Alonso? y Fabio Quartararo.

: ¿David Alonso? y Fabio Quartararo. KTM : Álex Márquez y Fabio Di Gianntonio.

: Álex Márquez y Fabio Di Gianntonio. LCR : ¿Diogo Moreira? y Johann Zarco.

: ¿Diogo Moreira? y Johann Zarco. Pramac Yamaha : Izan Guevara y Toprak Razgatlioglu.

: Izan Guevara y Toprak Razgatlioglu. Tech3 : Luca Marini y Senna Agius.

: Luca Marini y Senna Agius. Trackhouse : Enea Bastianini y Raúl Fernández.

: Enea Bastianini y Raúl Fernández. VR46 : Fermín Aldeguer y Nicolo Bulega.

: Fermín Aldeguer y Nicolo Bulega. Yamaha: Ai Ogura y Jorge Martín.

El único asterisco que falta por resolver lo tienen en Honda. Al confirmar el 'ascenso' de David Alonso a MotoGP, la fábrica japonesa tiene aún el dilema de dónde colocar a sus pilotos. La duda es clara: apostar por la progresión de Diogo Moreira, con una temporada ya en MotoGP, y darle la oportunidad en el equipo oficial o dejar al brasileño en el LCR y darle a Alonso la moto de fábrica desde el minuto uno. De lo que no hay duda alguna es que ambos estarán en el Mundial con Honda.