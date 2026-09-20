Alberto Cercós García 20 SEP 2026 - 14:57h.

Pedro Acosta gana por primera vez en MotoGP, con Jorge Martín segundo y Marc Márquez quinto

En Ducati ya miman a Pedro Acosta y prevén una intensa lucha con Marc Márquez: "Veremos el año que viene"

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Ha tardado mucho más de lo esperado, pero ya está aquí. Pedro Acosta gana por primera vez en MotoGP, y lo hace por todo lo alto: dominando y siendo el más rápido en el Gran Premio de Austria. El piloto murciano tenía una espinita que quería quitarse antes de dejar KTM y poner rumbo a Ducati, y esa espina ya es historia; como su triunfo en la categoría reina. Tras una carrera donde tuvo que vérselas con Jorge Martín, Acosta ha cerrado un domingo muy positivo para él, demostrando que el error que cometió en la 'sprint' le ha hecho aún más sabio.

En clave Mundial la cosa sigue igual de apretada. Porque si el protagonista es Acosta por muchísimas razones, Martín se va de Austria de la manera más inteligente posible: con triunfo al 'sprint' y segunda posición en carrera. Unos resultados que contrastan con la quinta plaza de Marc Márquez este domingo. Todo eso deja a Martín líder de la clasificación general, con Márquez a 12 puntos de distancia. Marco Bezzecchi, en Austria, ha finalizado en tercera posición.

El 1x1 de los pilotos de MotoGP

Pedro Acosta (1º): 10. Brillante. El murciano tenía la presión de ser el más rápido del fin de semana y de haberse equivocado en la 'sprint', pero le dio completamente igual. Demostró esa fuerza y ese saber estar encima de la KTM para ganar por primera vez en MotoGP. Historia del deporte español. El tiburón muerde por primera vez.

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Jorge Martín (2º): 8'5. Conservador. Salía desde la 'pole' e hizo una carrera muy inteligente. Lideró, pero una vez Acosta pudo con él, supo priorizar los 20 puntos que le dejan líder del Mundial.

Marco Bezzecchi (3º): 8. Constante. Tras su error en Misano, subirse al podio es la mejor de las noticias para el italiano. Se reengancha mínimamente a la lucha por el título y empieza la gira asiática con buen sabor.

Ai Ogura (4º): 8. Sorpresa. Venía de estar un par de carreras fuera, lesionado, pero quién lo diría. El japonés roza el podio tras una carrera seria, constante e inteligente. La realidad es que, cuando está en plenitud, nunca falla.

Marc Márquez (5º): 6'5. Inesperado. Muchos problemas para el '93', que llegó a rodar séptimo. Parece que los neumáticos no estaban del todo bien, pero aún así fue capaz de sumar puntos muy valiosos para el Campeonato.

Fermín Aldeguer (8º): 7. Una sanción le hace perder varias posiciones, pero pasó sexto por meta. Gran carrera del murciano, con una intensa lucha primero con Marc Márquez y luego con Brad Binder.

Álex Márquez (OUT): 4. Irregular. Fin de semana para olvidar, con hasta tres caídas durante todo el fin de semana. La última, en plena carrera y lejos de las posiciones delanteras. Salió mal, perdió muchas posiciones y no lograba demostrar un ritmo regular. Una pena. Borrón y cuenta nueva, debe pensar.