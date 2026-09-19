Alberto Cercós García 19 SEP 2026 - 17:32h.

Pedro Acosta iba liderando la 'sprint' de Austria y lo tenía todo para ganar, pero se fue al suelo

Marc Márquez evita el pique con Jorge Martín y mete a Pedro Acosta en la lucha por el título

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Pedro Acosta tenía la carrera en sus manos y acabó viendo cómo todo se escapaba por un error propio. El piloto murciano partía tercero en la 'sprint' del Gran Premio de Austria y, aunque no salió especialmente bien, supo aprovechar el lío entre Jorge Martín y Marc Márquez en los primeros compases para colocarse al frente. A partir de ahí, el de KTM imprimió un ritmo altísimo y lideró buena parte de la prueba, demostrando una velocidad que él mismo considera la mejor que ha tenido en sus tres temporadas en MotoGP. Sin embargo, cuando apenas quedaban tres vueltas para la bandera a cuadros, llegó el golpe: Acosta perdió el control de su moto y se fue al suelo cuando tenía la victoria prácticamente en bandeja.

El propio Acosta no buscó excusas después de la carrera y explicó con bastante claridad qué había ocurrido. El murciano reconoció que empezó a prestar demasiada atención a las diferentes alertas que aparecían en su moto, especialmente las relacionadas con el combustible y el dashboard, hasta el punto de perder la referencia que estaba utilizando para pilotar. "Me he puesto a mirar todas las alertas, de la gasolina y del dashboard y he perdido mi referencia; y me he metido el lío que todo el mundo ha visto, una cagada importante por mi parte", admitía en DAZN.

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Pedro Acosta espera revertir la situación el domingo

Pese a la caída, Acosta se marchó con una lectura positiva de su rendimiento. "Estoy muy contento con la velocidad que hemos mostrado; es la carrera que, claramente, hemos tenido la mejor velocidad de mis tres años en MotoGP", explicaba. El piloto de KTM recordó que su posición en cabeza llegó, en parte, gracias a haber sabido interpretar la pelea entre Martín y Márquez durante la primera vuelta: "Son los que juegan por el campeonato, yo solo estaba como invitado. Con el lío de Marc y Jorge he podido ponerme delante y hacer los tiempos en los que estaba rodando en los entrenamientos".

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Mientras Acosta se quedaba sin premio, Martín terminó completando una gran remontada para llevarse la victoria de la 'sprint', con Márquez cruzando la meta en segunda posición. El murciano ya piensa en la carrera larga y asume que tendrá que recuperar el terreno perdido: "¿Qué puedo decirle al equipo? Ha sido una liada muy grande por mi parte, pero mañana intentaremos camuflarla un poco". "Ojalá podamos estar en esa lucha. Así que mañana veremos", zanjaba.