Fran Fuentes 23 SEP 2026 - 09:08h.

El astro del Real Madrid elogia a su compañero de selección: "Todos los clubes del mundo querrían contar con él"

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Kylian Mbappé continúa con su ronda de entrevistas en su particular campaña para reclamar el Balón de Oro. Después de reivindicar sus raíces africanas y prometer que les dedicará el premio si lo gana, ha pasado por Alemania, de donde también espera recibir los mayores puntos posibles. En este sentido, el astro del Real Madrid ha respondido a varias cuestiones no solo en torno a su carrera, sino también de cara a la rumorología en el mercado de fichajes. Especialmente en torno a la figura de Michael Olise, jugador del Bayern de Múnich con quien demostró tener una conexión futbolística especial sobre el césped. En este sentido, el francés no ha querido dar más importancia a los rumores que le situaban en el conjunto blanco el pasado verano, aunque reconoce que a cualquier equipo del mundo le gustaría contar con él.

Todo esto y mucho más ha sido en una entrevista concedida en el portal alemán SportBild. En este sentido, Kylian Mbappé reconoce que estuvo atento a todos los rumores: "He oído las especulaciones. Pero lo sé muy bien por experiencia propia: cuando yo era jugador del PSG, hubo rumores incontables", reconoce, entendiendo muy bien lo que pudo sentir Michael Olise.

El reconocimiento de Kylian Mbappé al Bayern: "Allí Olise puede lograr mucho"

De este modo, el delantero francés no ha querido menospreciar al Bayern de Múnich, club en el que el '11' de Francia ha hecho grandes exhibiciones, tanto en Bundesliga como en la UEFA Champions League: "Creo que sería una falta de respeto aconsejar a un jugador que se vaya. Eso sería injusto para el Bayern. Especialmente porque el Bayern es un gran club donde Michael puede lograr mucho", reconoce.

Eso sí, tiene claro que sería un grandísimo refuerzo para el Real Madrid si la operación se llegase a concretar el día de mañana: "Por supuesto, todos los clubes del mundo querrían tener a Michael Olise. Es un jugador excepcional", sentencia.