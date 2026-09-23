Varios entrenadores de LALIGA están de acuerdo con el criterio de Ortiz Arias: no era roja a Kang-in Lee

Fran Fuentes 23 SEP 2026 - 06:44h.

Los árbitros solicitan igualdad de criterios a la hora de aplicar el reglamento

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La reunión de los entrenadores de LALIGA con el Comité Técnico de Árbitros ha servido para explicar algunas de las jugadas más polémicas de este arranque de temporada. Como no podía ser de otra manera, una de las acciones que se han analizado ha sido una de las más recientes: el pisotón de Kang In Lee a Fede Valverde en el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Una jugada que ha acabado con la grave lesión del jugador para dos o tres meses, y el propio CTA ha reconocido como un error manifiesto de Miguel Ángel Ortiz Arias. Sin embargo, la acción genera discrepancias incluso entre los técnicos de élite. Así lo revela Marcos Benito en El Chiringuito.

Aunque lo cierto es que ni siquiera han acudido todos los entrenadores de LALIGA, habiendo faltado cuatro muy importantes: "Han fallado José Mourinho, Quique Sánchez Flores, Manuel Pellegrini y José Bordalás", asegura el compañero de El Chiringuito.

En este sentido, varios técnicos se han expresado sobre la jugada en cuestión, y algunos han dejado opiniones muy dispares: "Han podido opinar. Algunos con micrófono, y otros sin micrófono. Con micrófono tres: Éder Sarabia, Luis Miguel Ramis y Pacheta. En corrillo, otros. Algunos estaban a favor de la roja, y otros no. Algunos entrenadores de élite han dicho que esto no es roja", explica, ante el estupor del plató del Chiringuito. "Madre mía...", "estamos muy mal...", se ha escuchado en el plató.

Del mismo modo, una de las cuestiones en la que insisten los técnicos es en la disparidad de criterios a la hora de aplicar el reglamento: "Se han quejado también de que, según la IFAB, las reglas del fútbol, en función de cómo entiendas la regla, puedes pitar por un lado o por el otro. Los entrenadores quieren que haya unanimidad de decisiones en función de cada jugada", aclara.

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