El CTA da un nuevo giro y analiza la polémica del Sevilla - Barça: "Pudo ser mejorable"

Huijsen estuvo bien expulsado y la jugada entre Cuti y Bellingham es "de intensidad interpretativa"

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El derbi centra buena parte de las miradas de 'Tiempo de Revisión'. Como suele ser habitual cada martes, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha examinado algunas de las jugadas más polémicas del último fin de semana, entre las que se incluyen tres del partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid: la roja a Dean Huijsen, la entrada de Kang In Lee sobre Fede Valverde y la acción entre Cuti Romero y Jude Bellingham.

Según su criterio, el único error arbitral del derbi fue la no expulsión del coreano. Kang in lee se lanza a cortar un avance" e "impacta con los tacos en la pierna", según entiende el CTA, en una entrada que considera de "riesgo alto de lesión". La conclusión es que se trata de un "error claro y manifiesto" por parte de Ortiz Arias en directo y creen que "el VAR debió intervenir", pero no lo hizo. Según el parte médico del Real Madrid, el uruguayo sufre un esguince de grado III que, en teoría, le podría tener más de un mes sin jugar.

Acierto con Huijsen, "interpretativa" entre Cuti y Bellingham

Las otras dos, según su análisis, están bien arbitradas. La única roja la protagonizó Huijsen tras cometer penalti sobre Giuliano Simeone, que tenía la "posición ganada", iba en "dirección a portería" y tenía el "balón controlado". "Huijsen le agarra del brazo sin opción de disputar el balón", según entienden. Hubo "error claro y manifiesto del árbitro", que de primeras señaló el penalti pero sólo sacó amarilla, y "acertó al intervenir el VAR" para sacar finalmente la roja.

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Otra de las jugadas polémicas del derbi fue el "balón dividido" entre Cuti Romero y Bellingham. "Cuti, tras jugar el balón, pisa la pierna de Bellingham", entiende el CTA, que considera que la acción tiene una "intensidad con alta carga interpretativa" y que "Ortiz Arias confunde el sentido de la infracción", ya que en un principio sacó amarilla al jugador madridista. "El pisotón se produce en el mismo incidente evaluado por el árbitro" y "el VAR le recomienda revisión por confusión de identidad", pero no con el objetivo de expulsar al defensor argentino. Finalmente, "el árbitro evalúa el pisotón como temerario" y consideran que "acertó al intervenir por confusión de identidad".