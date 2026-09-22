Pepe Jiménez Sevilla, 22 SEP 2026 - 19:26h.

Tiempo de Revisión vuelve a centrarse en la actualidad del Sevilla

La indignación de García Plaza con lo del Sevilla - Barça: "Cuando metemos pase de gol, pita"

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El Sevilla vuelve a ser protagonista en Tiempo de Revisión. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha publicado este martes su habitual programa de revisión de jugadas y, como en casi todas las jornadas hasta ahora, ha vuelto a centrarse en los de García Plaza. En esta ocasión no ha sido para evaluar una jugada polémica ni una decisión del VAR, sino la protestada interrupción del juego realizada por Martínez Munuera ante el Barça.

Con el Barça ganando y el Sevilla buscando el empate, Robbie Ure y Christensen chocaron en mediocampo con la mala suerte de que el zaguero cayó lesionado. El árbitro, de primeras, no señaló falta ni interrumpió el juego y fue justo cuando los blanquirrojos encontraban el hueco para atacar cuando el colegiado interrumpió la cita.

Según el CTA, el árbitro "tras esperar unos segundos, detiene el juego al pensar en posible lesión grave", siendo su principal error perder "el contexto de la jugada por interesarse por el jugador".

En estas, lejos de acabar de dar la razón al Sevilla en sus protestas, el CTA prefiere decir que el momento para detener el juego "pudo ser mejorable", dándole así un nuevo giro de tuerca a este sinfín de explicaciones ante tantas polémicas cada jornada.

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En el Sevilla están cansados de tantas polémicas tras apenas siete jornadas y ya el pasado año mostraron su indignación ante la falta de unanimidad con ciertas decisiones, llegando incluso a arrancar una guerra silenciosa en la que el CTA llegó a incluir -nunca lo había hecho- varias jugadas de distintas jornadas para contradecir los intereses blanquirrojos.

La historia, de momento, no ha cambiado en demasía y por el momento, como sucedió ante el Atlético de Madrid, aunque a (casi) todos los ojos parece un error, ellos admiten... hasta cierto punto. "Pudo ser mejorable", en esta ocasión.