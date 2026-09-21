Pepe Jiménez Sevilla, 21 SEP 2026 - 20:57h.

El técnico en sala de prensa intentó evitar hablar sobre la situación

La 'mini-pretemporada' de Luis García Plaza

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Fue una de las acciones más polémicas del Sevilla - Barça. Tras un choque en mediocampo entre Christensen y Robbie Ure, el zaguero cae lesionado y se queda sobre el césped, el árbitro lo ve y permite seguir jugando y justo cuando se sucede un pase peligrosísimo a la espalda de la zaga azulgrana, interrumpe el juego. Luis García Plaza, que veía una ocasión clara de empatar, no se lo podía creer.

La indignación del entrenador era evidente, no necesitaba repetición alguna, pero ha sido Movistar la encargada de leer los labios del entrenador, que no se lo podía creer y así se lo hacía ver a los que le intentaban comprender.

"No me jodas, hombre", lamentaba tras hacer una serie de gestos. "O sea, la deja seguir. Y cuando ya metemos un pase de gol, es cuando pita", decía antes de insistir poco después ante Ejuke que "estamos dando pases sin sentido, todo pases, y cuando damos el pase de gol, pita".

Posteriormente, el entrenador evidenció su enfado pero no quiso pronunciar palabra sobre ello. Cuestionado por la acción tanto en sala de prensa como en la entrevista previa en Movistar, García Plaza se limitó a decir que "no digo nada, opinad vosotros y decid lo que pensáis".

Por desgracia para el Sevilla, jamás se sabrá si la jugada podría haber acabado en gol y, en caso de hacerlo, si hubiese sido suficiente para puntuar, ya que el Barça anotó un tercer tanto poco después que habría dejado sin efecto el 2-2.

Eso sería jugar a las cartas, a adivinar el futuro, pero lo que sí está claro y evidente es que Luis García Plaza se enfadó (y mucho) con esta controvertida decisión arbitral en un momento clave del encuentro.