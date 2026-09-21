Pepe Jiménez Sevilla, 21 SEP 2026 - 10:39h.

El atacante, duramente criticado en Francia

Neal Maupay confirma su salida definitiva del Sevilla

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Neal Maupay vuelve a ser noticia en Francia. Lo hace, por desgracia para la última incorporación que hizo Antonio Cordón en el Sevilla el pasado año, por dos errores groseros, por dos ocasiones manifiestas desperdiciadas y por unas palabras, tras caer ante el PSG, que no han pasado desapercibidas para nadie.

Parte presente del Marsella tras su breve paso por el Sevilla, Neal Maupay fue una de las grandes sorpresas en el once galo ante el PSG este domingo y aunque impuso su habitual garra, su habitual pelea, perdonó dos ocasiones clarísimas que llevó, posteriormente, a su equipo a caer (1-2).

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Duramente criticado por los seguidores del Marsella, Maupay decidió dar la cara y atender a los medios de comunicación tras el encuentro y aunque advirtió que él no tiene que "demostrar nada" y que "este es mi trabajo", sí dejó unas llamativas declaraciones.

"Cuando eres delantero y marcas goles, todo el mundo te colma de elogios. Cuando no marcas, tienes que aceptarlo. No tengo ningún problema con eso. Ya tengo algo de experiencia, tengo 30 años, y es parte de mi trabajo. Mis compañeros lo saben; les dije que me hubiera encantado marcar, y quizás debería haberlo hecho. Pero así son las cosas, y no tiene sentido esconderse. En la vida, hay que afrontar los retos y seguir adelante", decía poco después de unas palabras que han sido duramente criticas.

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El atacante reconoció sus errores y, para explicar su sensación, dijo que "me gustaría ser como Kane o Haaland, meter 50 goles por temporada, pero por desgracia no es así". "He fallado y me volverá a ocurrir", decía humildemente.

Maupay, sin goles hasta el momento

Por el momento, Neal Maupay ha disputado 180' esta temporada entre la Ligue 1 y la Europa League -únicamente sumó continuidad ante el PSG y el Besiktas- y aún no ha conseguido anotar con su equipo.

El pasado año, en Sevilla, tras un gran debut ante el Mallorca con un golazo, no volvió a marcar hasta la visita a El Sadar, donde anotó un bonito tanto que no permitió a los de García Plaza abandonar la crisis que, posteriormente, salvó de manera agónica.