Basilio García Sevilla, 21 SEP 2026 - 08:46h.

"El Sevilla es un histórico, uno de los clubes más grandes de España y a nivel europeo igual; cuando surgió la oportunidad, no lo pensamos"

Juan Iglesias sí se moja ante la situación de Ceuta: "Ojalá todos fuéramos de la mano"

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El nombre de Juan Iglesias empezó a sonar fuerte para el Sevilla FC en el invierno pasado. Antonio Cordón dejaba atado un fichaje de un jugador experimentado, una pieza clave para que el equipo volviera a tener empaque, y después José Ignacio Navarro fue dotando a Luis García Plaza de más herramientas para conformar un equipo que, hasta el momento, se ha mostrado tan fiable que ha acabado el primer tramo de competición en puestos europeos.

Nunca es fácil para un futbolista dejar un club tras siete años, el tiempo que Juan Iglesias estuvo en el Getafe, pero el vallisoletano dejó de estudiar ofertas más jugosas en lo económico cuando se le puso encima el nombre del Sevilla. El futbolista cuenta en una entrevista en exclusiva con ElDesmarque cómo se gestionó su fichaje.

- Valladolid, Logroñés y Getafe. Y ahora llegar a un club como Sevilla

- Es un reto. La verdad que el club ha pasado unos años complicados. Pero nunca va a dejar de ser el Sevilla. Es un histórico, uno de los clubes más grandes de España y a nivel europeo igual. Entonces cuando surgió la oportunidad, no lo pensamos. Dijimos que queríamos venir aquí, que queríamos empezar a cambiar un poco la mala dinámica que estaba teniendo el club. Creo que tanto la dirección deportiva, el presi, el míster, todos un poco de la mano, hemos hecho un muy buen equipo y esa es la línea que tenemos que seguir. Que aún queda mucha temporada, que no hemos hecho nada. Hay que coger energía para seguir.

- Cuéntenos, ¿cómo se hace su fichaje?

- Cuando un jugador termina el contrato en junio, a partir de enero ya los clubes pueden llamarte, pueden interesarse. El Sevilla fue uno de los clubes que me llamó. Al final fue también una decisión fácil, como he dicho antes, cuando te llama un club como el Sevilla, decir que sí. Fue algo sencillo y todos pusimos de nuestra parte para hacerlo posible.

- ¿Tuvo entonces ya contacto con José Ignacio Navarro?

- Justo cuando yo empiezo a hablar con el Sevilla estaba Antonio (Cordón), que era el antiguo director deportivo. Pero bueno, también sé que iba todo de la mano con José Ignacio, que trabajaban juntos. Creo que hay que darle la enhorabuena, ha hecho un trabajo brutal con los fichajes. Ha sido un mercado complicado, pero como he dicho, el club y él han hecho un trabajo prácticamente de 10. Y creo que lo estamos ahora mostrando con los resultados. Pero como he dicho también, ser conscientes de que queda mucho trabajo. Que también hay otro mercado de Navidad, que si ellos pueden y consideran también lo harán espectacular. Así que bueno, seguir un poco todos en esta línea, ir de la mano, tanto los jugadores, el club, la dirección deportiva, el míster. Todo creo que tiene que seguir yendo como está yendo.

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- ¿Que se le pasó por la cabeza cuando dejó al Getafe en Europa para marcharse a un Sevilla que era un polvorín y se había salvado casi el último día?

- Son retos. Tanto en la vida como en el fútbol muchas veces hay que tomar decisiones. Obviamente no fue una decisión fácil salir de Getafe, porque llevaba ahí siete años. Mis hijos han nacido ahí, prácticamente es como mi casa. Entonces fue una decisión complicada. Pero como he dicho, lo vimos como un reto y una oportunidad. Y a por ella.

ADN sevillista y las enseñanzas de José Bordalás

Si algo ha demostrado Juan Iglesias desde su llegada al Sevilla es que es un futbolista que se adapta a la perfección a lo que demanda históricamente el club, el equipo y la afición. Un defensor aguerrido, que no se complica, que sabe qué hacer en cada momento y demuestra una gran personalidad.

- Todos decimos que el de Juan Iglesias es un fichaje 'ADN Sevilla', casta, coraje, nunca se rinde... Algo necesario para este Sevilla actual.

- Sí, totalmente. Creo que un poco en mi ADN va todo eso que acabas de decir. La entrega, la lucha, el nunca dar un balón por perdido, el competir al máximo nivel. El hacer que la gente que esté a mi alrededor tenga esa mentalidad ganadora, de ir a por los partidos. Y creo que es un poco también lo que se genera en el estadio. Esa afición que aprieta, que no deja de animar, de empujarte. Tenemos un vestuario que estamos todos unidos, vamos en esa línea, da igual la situación del partido como esté, que vamos a seguir compitiendo. Creo que lo demostramos por ejemplo el día del Atlético de Madrid, que se nos puso el partido muy complicado desde muy pronto y el equipo entró al vestuario e hicimos una segunda parte brutal. No nos gusta a nadie sumar cero puntos, pero es un partido que nos hizo pensar mucho. Esa segunda parte, cómo el equipo salió, cómo compitió. Esa es la línea que tenemos que seguir.

- ¿Qué enseñanza de Bordalás le viene como anillo al dedo a este Sevilla e intenta aplicarla?

- Creo que un poco lo que estoy demostrando y creo que el equipo también está demostrando, lo que he aprendido durante estos años con Pepe ha sido ese carácter, esa mentalidad ganadora. Ese esfuerzo y que muchas veces todo está en la mente. Si pienso que estoy cansado, estoy cansado de verdad, pero si piensas que no lo estás, es seguir, seguir, seguir. No dar nunca un balón por perdido. Y bueno, creo que es un poco el ADN que yo ya llevo dentro, esa mentalidad. Y creo que ahora el equipo lo está haciendo también. Y también con Luis, que tiene una mentalidad igual de competir, de trabajar. De no dar nunca un balón por perdido, de seguir, de empujar. Así hay que seguir.

- ¿Tienen cosas en común Bordalás y García Plaza?

Sí, tienen cosas en común. Creo que son dos entrenadores que han ido subiendo desde abajo. Creo que son gente humilde, gente muy trabajadora y gente que les mete una idea y una mentalidad a sus equipos que luego se demuestran en el campo.

"Son dos entrenadores -Bordalás y García Plaza- que han ido subiendo desde abajo. Creo que son gente humilde, gente muy trabajadora y gente que les mete una idea y una mentalidad a sus equipos que luego se demuestran en el campo"

- ¿Qué tal su relación con Carmona? Un chico joven al que le ha quitado el sitio y además suele recibir críticas.

- Bien, muy buena. También coincidimos en Getafe, que vino él un año cedido. Y bien, creo que tener competencia siempre es muy bueno. Tanto para él, para mí, para todos los compañeros. Sabe que está preparado para jugar. Las temporadas son muy largas, también es un jugador que puede jugar en varias posiciones y eso también es muy bueno para él. Así que está trabajando muy bien. Para mí también, que él está apretando de esta manera cada día, me hace estar concentrado, seguir, no relajarme. Es un chico joven que todavía le queda mucha carrera. Trabaja, trabaja, trabaja y al final siempre todo termina llegando.