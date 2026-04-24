Pepe Jiménez Sevilla, 24 ABR 2026 - 17:48h.

Antonio Cordón se mueve en el mercado ante la situación del Sevilla

Neal Maupay, único refuerzo de invierno, evidencia el trabajo de Antonio Cordón en el Sevilla

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El Sevilla se hunde poco a poco y nada ni nadie parece poder remediarlo. La entidad blanquirroja arrancó el pasado verano un nuevo e ilusionante proyecto con la llegada de Antonio Cordón como director deportivo y Matías Almeyda como entrenador. El técnico ya ha sido cesado y el encargado en materia de fichajes, tras el pobre rendimiento de sus fichajes, está en el punto de mira. ¿Ha sido Neal Maupay su última apuesta como sevillista?

Porque a las constantes salidas de tono e intervenciones inexplicables de Antonio Cordón, se han sumado una serie de decisiones y rendimientos totalmente inexclusables. Sus apuestas en verano (Suazo, Alexis Sánchez, Batista Mendy, Fabio Cardoso, César Azpilicueta y Odysseas Vlachodimos) están lejos, exceptuando al griego, del nivel esperado y solo el guardameta fue titular ante el Levante, en una de las citas más importantes del año.

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Si hablásemos individualmente, siempre apartando al griego, los hay de todos los colores: Azpilicueta ha rendido, aunque sus lesiones le han condicionado; Suazo arrancó bien pero ha ido desapareciendo, superado por Oso; Alexis Sánchez ha ido reduciendo su nivel poco a poco; Mendy igual y Fabio Cardoso no ha llegado ni a estar.

Neal Maupay, el 'clavo' definitivo

Y si lo de verano fue malo, lo de invierno ha sido peor. El director deportivo, por petición de Matías Almeyda, contrató a un delantero y el elegido para la tarea fue Neal Maupay. El galo, que llevaba seis meses sin jugar, arrancó con un golazo y, desde entonces, la nada.

Luis García Plaza le descartó en su primera cita y ni ante Atlético de Madrid, ni ante el Levante, ha sumado minutos. Mientras otros equipos han resucitado en el mercado invernal -el Getafe es el mejor ejemplo- el Sevilla se ha hundido y las miradas, lógico, apuntan a Antonio Cordón.

El director de fútbol ha arrancado la planificación de la próxima temporada, ha cerrado incorporaciones y ha dejado una línea marcada para lo que debe ser el próximo equipo, pero a día de hoy nadie se atreve a asegurar que será el líder en el mercado de fichajes próximo.