Pepe Jiménez Sevilla, 24 ABR 2026 - 16:09h.

Sergio, ¿estás seguro?

Desde la llegada de Del Nido Carrasco a la presidencia, el Sevilla es el equipo que más goles recibe en LALIGA

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Las opiniones, como los colores, son cuestión de gustos, pero los datos son imposibles de debatir y en este Sevilla tan mediocre, las estadísticas y pronósticos suelen ser -como las opiniones- siempre negativas. El último en conocerse apunta directamente a la gestión de Del Nido Carrasco como presidente... con repercusión en los resultados.

Porque según Opta, el Sevilla es el segundo equipo de LALIGA que más encuentros ha perdido (42) desde que José María del Nido Carrasco llegase al cargo de presidente de la entidad. Solo el Getafe (43) ha perdido más y con el buen momento que vive el conjunto azulón, parece cuestión de tiempo que en el Sánchez-Pizjuán superen a los de José Bordalás.

Éste no es el único dato sonrojante que ofrece la plataforma y es que si en derrotas es el segundo, en goles recibidos es el primero. Desde que el máximo mandatario actual llegase a su cargo, el Sevilla es el equipo que más goles ha recibido en la élite española (137).

Es evidente que José María del Nido Carrasco no juega, ni ataca, ni defiende, pero sí toma las decisiones en la entidad, sí aprueba llegada de entrenadores, directores deportivos y entrenadores y, como consecuencia, sí es el máximo responsable de lo que ocurre sobre el verde.

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La decadencia es tal que el Sevilla ha pasado de estar a diez puntos del descenso en la jornada 32 de la temporada 2022/23 a solo uno en la 25/26, situación que le coloca como uno de los grandes favoritos, sino el que más, a descender en esta vigente temporada.

Una auténtica ruina que tiene seriamente preocupado al aficionado, que vive expectante la caída de un equipo que fue capaz de ser uno de los mejores de Europa y que ahora, años después, es uno de los peores de España.