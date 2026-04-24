Ángel Cotán 24 ABR 2026 - 14:21h.

El ahora futbolista del Villarreal volverá a Nervión si no ejecutan su opción de compra

El Big Data predice el final de la lucha por la permanencia: ínfima reserva del Sevilla y seis implicados

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Hasta la fecha, Alfon González protagoniza uno de los movimientos más peculiares de la historia reciente del Sevilla FC. Firmado por Víctor Orta como agente libre antes del término de la pasada temporada, el extremo tan solo disputó trece encuentros oficiales con la elástica rojiblanca. Seis meses después, el Villarreal CF tocó su puerta y se marchó a La Cerámica.

A la espera de conocer los planes futuros del club groguet respecto a su opción de compra, el albaceteño trata de aprovechar sus oportunidades con la camiseta del submarino amarillo. El próximo domingo, Alfon se medirá al Celta de Vigo. Con motivo de este partido especial para él, el atacante concede una entrevista a MARCA.

Allí, el todavía jugador en propiedad sevillista analiza la difícil temporada que está protagonizando el cuadro hispalense, así como explica el sentir de un vestuario al que perteneció hasta hace no mucho y al que le afecta la crisis institucional y social que le rodea.

Alfon, sobre cómo afecta la crisis del Sevilla al vestuario

Aunque lleva varios meses alejado del Ramón Sánchez-Pizjuán, Alfon sigue de cerca la evolución de sus excompañeros y confía en su recuperación: "En verano llegué y tuve alguna lesión que me frenó. Luego estuve algunas jornadas sin poder ser inscrito por el fair play financiero y eso complicó las cosas. Yo estaba bien en Sevilla, es un club que merece estar en Primera. Estoy seguro de que va a volver a explotar y a ser el Sevilla que ganaba títulos".

El atacante del submarino amarillo apostó por la paciencia como la clave para revertir la difícil situación en la que anda inmerso el Sevilla: "Se necesita más tranquilidad y paciencia. Tiene mucha masa social y una afición increíble. Más pronto que tarde volverá a estar arriba".

Por último, al ser cuestionado por el sentir de ese vestuario al que perteneció en el inicio del curso, Alfon González admite que todo lo que rodea al club afecta al grupo: "Los futbolistas somos personas. Si la cosa va peor o el ambiente está más enrarecido, claro que lo sientes".