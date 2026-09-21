Pepe Jiménez Sevilla, 21 SEP 2026 - 14:04h.

El exjugador del Sevilla destaca el planteamiento de García Plaza

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Son muchas las voces las que han destacado durante los últimos días la actuación del Sevilla ante el FC Barcelona a pesar de la derrota y este lunes ha llegado un nuevo elogio para el conjunto de Luis García Plaza, esta vez de parte de un hombre que conoce bien el Sánchez-Pizjuán como es Casquero, un exfutbolista que destaca la valentía blanquirroja... y un nombre propio.

El exmediocampista, que ha reconocido en repetidas ocasiones lo importante que ha sido el Sevilla en su carrera, indicó este lunes en Radio MARCA que le "encantó" el equipo y "el planteamiento de Luis García Plaza".

"Me alegro muchísimo de ver al Sevilla así, me alegro por los sevillistas, que puedan ver al equipo así", decía el exjugador antes de destacar que "Fofana es un jugador top, eh".

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En este sentido, Casquero insistió en que "por primera vez en mucho tiempo se volvió a ver un Sevilla capaz de plantarle cara a un grande, que hacía mucho que no pasaba. Diría que ha sido el único equipo que le ha plantado cara al Barça este año, porque es que los de Flick se estaban paseando".

La 'similitud' de Raphinha con Baptista

Otro de los temas por los que fue cuestinado el ex del Sevilla es por la increíble aparición de Raphinha de '9', una situación que podría recordar, aunque son perfiles muy diferentes, a lo que ocurrió con Baptista en el Sevilla.

El exjugador del Sevilla llegó como mediocentro defensivo -Raphinha era extremo- y "fue con Caparrós, fue en pretemporada, íbamos perdiendo un partido y se le ocurrió ponerle de delantero. Fue una locura".

Por entonces, el que después se fue al Real Madrid, rompió registros y expectativas, sintiendo, como sucede con Raphinha ahora en el FC Barcelona, que "parece que ha nacido para ser delantero".