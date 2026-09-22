"Su última intervención es especialmente grave e incomprensible", publica el club

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Comunicado oficial del Real Madrid contra Javier Tebas. El club blanco se ha dirigido al presidente de LaLiga después de su última publicación a través de las redes sociales. Una publicación en la que el mandatario reaccionaba a un artículo periodístico que mostraba la opinión de la cúpula directiva tras el arbitraje del derbi, asegurando que el colectivo arbitral les ha privado de competir por el título cuando apenas estamos en la jornada 7.

"Sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia. Ese relato sirve de coartada para tapar otras carencias que se ven a simple vista en estos primeros partidos de la temporada. Es más cómodo señalar una conspiración que explicar lo que ocurre en el césped", ha escrito Tebas, entre otras cosas, además de asegurar que "un error arbitral no demuestra una conspiración, ni repetirla durante años la convierte en verdad".

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A raíz de esa publicación, el Real Madrid ha reaccionado contra el dirigente con un comunicado oficial en el que considera "intolerable" estas palabras, que califica de "un despropósito total e irresponsable". A su vez, la entidad pide "con urgencia un dirigente capaz de administrar" la competición, que consideran que carece de neutralidad.

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Comunicado oficial del Real Madrid contra Javier Tebas

"Ante las manifestaciones realizadas por el presidente de LaLiga, Javier Tebas Medrano, el Real Madrid C. F. quiere manifestar lo siguiente:

Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid de la manera que lo hace en cada una de sus intervenciones. Y es muy preocupante que quien tiene la responsabilidad de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga, continúe obsesionado reiteradamente contra el Real Madrid, convirtiendo a nuestro club en objeto permanente de sus ataques públicos.

Su última intervención es especialmente grave e incomprensible, impropia de un gestor responsable, porque lo hace comentando el artículo de un periodista independiente en un medio digital. Sin embargo, reacciona contra nuestro club permitiéndose además valorar nuestra estrategia deportiva, algo que es un despropósito total e irresponsable.

Resulta del todo sorprendente que el presidente de LaLiga dedique su tiempo y sus canales personales a intentar desacreditar públicamente siempre al Real Madrid, en lugar de contribuir, desde la responsabilidad de su cargo, a generar confianza en las instituciones que deben garantizar la imparcialidad de la competición. De esta forma, continúa dañando la imagen de nuestra competición y del fútbol español en el mundo.

A tenor de este comportamiento inadecuado y sostenido en el tiempo, entendemos que la competición profesional de fútbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad. Necesita a alguien que comprenda la naturaleza de su cargo, porque el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición, sino un gestor al servicio de los clubes que la integran y que le confían su dirección. Los clubes necesitamos a alguien que sirva con honestidad a esta misión".