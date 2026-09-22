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El Galatasaray se lanza a por Camavinga y se marca una fecha por su fichaje

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Camavinga, durante un partido con el Real Madrid. EFE
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Pese a que apenas han pasado unas semanas desde que el mercado de fichajes estival echara el cierre, los diferentes clubes no cesan en las negociaciones o en movimientos de futuro. En el caso del Real Madrid, hay futbolistas cuyos nombres siguen sonando. Es el caso de Eduardo Camavinga. Pese a que durante el verano estuvo tiempo en las agendas de varios clubes, finalmente se confirmó su continuidad. Este horizonte podría cambiar próximamente.

Según cuenta el medio turco Fanatik, el Galatasaray estaría dispuesto a lanzarse por el fichaje de Camavinga. Incluso se marcha una fecha tope. La intención del conjunto otomano es firmar al francés en el mercado de invierno en calidad de cedido. De momento, la intención del mediocentro es continuar en el Madrid, aunque nadie se atreve a asegurar que este escenario no pueda cambiar de aquí al próxomo mes de enero.

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Camavinga, durante un partido con el Real Madrid.
camavingajpg.jpg. EFE
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