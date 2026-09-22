Redacción ElDesmarque Madrid, 22 SEP 2026 - 14:05h.

La reunión anual de entrenadores de la RFEF ha contado con los técnicos de Barcelona y Atlético, pero el del conjunto blanco no ha acudido tras la polémica del derbi del pasado domingo

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La Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha acogido este martes la reunión anual de entrenadores del fútbol profesional con el CTA. Una cita que había despertado especial interés por la posibilidad de reunir en el mismo escenario a Hansi Flick, José Mourinho y Diego Pablo Simeone, los técnicos de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Esa imagen, finalmente, no se ha producido ya que Mourinho ha sido la gran ausencia tras la polémica del derbi. Flick y Simeone sí que han estado presentes.

El encuentro se celebró dentro del calendario habitual del Comité Técnico de Entrenadores durante el parón internacional. Los 42 técnicos de Primera División estaban convocados, además de los entrenadores de Segunda, para abordar diferentes cuestiones relacionadas con la profesión. La cita también contó con la presencia de Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros, y Rafael Louzán, presidente de la RFEF.

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Hansi Flick y Diego Pablo Simeone sí acuden a la reunión

El técnico alemán, que inicialmente era duda, cambió su previsión inicial y sí que acudió a Las Rozas para formar parte de una reunión en la que también estuvo Diego Pablo Simeone. La presencia del argentino tenía además un componente especial después de lo sucedido el pasado domingo en el Metropolitano. El Atlético se impuso al Real Madrid por 2-1 en un derbi marcado por la polémica arbitral y por las críticas posteriores de Mourinho hacia Ortiz Arias y el VAR.

El portugués mostró en rueda de prensa imágenes impresas de dos acciones que, en su opinión, debieron terminar en expulsión. Simeone respondió entonces reclamando respeto y evitando entrar en el enfrentamiento con su homólogo madridista. “Por más que te llames Mourinho, Simeone, Pellegrini o Flick, no hay que pasar la línea”, señaló el argentino después del encuentro.

José Mourinho, la ausencia más llamativa

El entrenador del Real Madrid no ha acudido a una reunión cuya convocatoria había generado expectación precisamente por la posibilidad de verle coincidir con Simeone apenas 48 horas después del derbi. Su ausencia ha evitado ese encuentro directo en Las Rozas y ha dejado a las dos aficiones sin una de las imágenes que había alimentado el morbo en la previa de la cita.

A la reunión, más allá de los nombres propios, también han asistido Luis García Plaza, Edin Terzić, Manolo González y Luis Miguel Ramis entre otros y entrenadores que actualmente están sin equipo, como Jagoba Arrasate o Éder Sarabia. El encuentro ha servido para abordar asuntos que afectan al colectivo de entrenadores como los problemas relacionados con los pagos pendientes a técnicos destituidos y también suponía una oportunidad para trasladar inquietudes sobre el arbitraje, con Fran Soto presente en la reunión.