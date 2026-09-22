Tito González Sevilla, 22 SEP 2026 - 18:29h.

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"Sevillista hasta la muerte no, hasta la médula". Así se define José Romero, aficionado de 86 años del Sevilla en su entrevista con ElDesmarque. Abonado desde el 66, tal y como él mismo recuerda, nos cuenta sus jugadores favoritos, nos desvela que ha sido operado del fémur y ni así deja de ir al fútbol, y nos deja una bonita reflexión que demuestra su pasión por el escudo blanquirrojo.