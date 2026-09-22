José Romero, pasión de 86 años: "Sevillista hasta la muerte no, hasta la médula"
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La reacción viral de una hincha del Barça al escuchar el himno del Sevilla en Nervión: "¡Qué locura!"
"Sevillista hasta la muerte no, hasta la médula". Así se define José Romero, aficionado de 86 años del Sevilla en su entrevista con ElDesmarque. Abonado desde el 66, tal y como él mismo recuerda, nos cuenta sus jugadores favoritos, nos desvela que ha sido operado del fémur y ni así deja de ir al fútbol, y nos deja una bonita reflexión que demuestra su pasión por el escudo blanquirrojo.