Basilio García Sevilla, 21 SEP 2026 - 22:12h.

La influencer culé Isora Rodríguez alucina con su primera visita al Sánchez-Pizjuán

Ovación tras derrota

Compartir







El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán es, sin duda, uno de los mejores destinos futboleros que hay en España. La casa del Sevilla FC no solo es uno de los estadios con más solera de LALIGA EA SPORTS, sino también el lugar donde se genera un ambiente único, creado por el sevillismo, que no deja indiferente a nadie. Más aún en momentos como el actual, en el que el equipo funciona y la comunión con la afición recuerda al de otros años llenos de éxitos.

Un momento excepcional en esta relación del equipo con la grada está en el momento en el que se interpreta el Himno del Centenario del Sevilla FC en cada partido, justo cuando los jugadores saltan al campo. Es habitual ver a los sevillistas enarbolando su bufanda y a los aficionados visitantes o neutrales tomando sus teléfonos móviles para inmortalizar un momento que jamás han vivido e igual no vuelven a hacerlo.

Ese ha sido el caso de una personalidad de internet como Isora Rodríguez (@isorarodriguezz), una influencer y creadora de contenido catalana que es especialmente conocida en la esfera culé. Aficionada del FC Barcelona y de la selección española, suele viajar con el club azulgrana y el pasado fin de semana presenció la victoria de su equipo sobre el Sevilla FC en la zona destinada a los aficionados visitantes del Ramón Sánchez-Pizjuán.

PUEDE INTERESARTE El Arrebato recuerda a Antonio Puerta en pleno concierto y le dedica el Himno del Centenario del Sevilla

Su reacción al himno

Isora Rodríguez, una de los 524 aficionados barcelonistas presentes en la pastilla de Gol Sur pegada a la grada de Fondo -había muchos más repartidos por el estadio- grabó desde la última fila en primera persona su reacción al momento en el que el sevillismo entonó el himno para subirlo como contenido a sus redes sociales. “Van a cantar el Himno del Sevilla. Tengo muchísimo hype por ver este momento”, expresaba.

PUEDE INTERESARTE El Sevilla cambia de fecha de fundación y oficializa el Himno del Centenario

Cuando Nervión estalló a cantar el evangelio sevillista según Javier Labandón ‘El Arrebato’, la aficionada no pudo contener sus sentimientos. Boquiabierta, expresaba su sorpresa. “Pelos de punta, qué bonito. ¡Qué locura! Se me pusieron hasta los pelos de punta”, resumía. Su publicación en TikTok atesora más de medio millón de reproducciones, 55.000 ‘likes’ y casi mil comentarios, entre ellos los de muchos aficionados de otros equipos -béticos incluidos- que reconocen la belleza del momento que Isora presenció en Nervión y que, seguramente, jamás olvidará. “Tengo que volver un día a este estadio, me encantó todo”, resumió finalmente su experiencia Isora Rodríguez en Instagram.