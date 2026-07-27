Basilio García Sevilla, 27 JUL 2026 - 10:27h.

La creadora de contenidos sevillista hace patria de su equipo del alma

El Sevilla 'se cuela' en La Velada de Ibai Llanos con The Grefg

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Sevilla se ha convertido en los últimos días en la capital del mundo de los creadores de contenido e influencers, todo gracias a la Velada del Año VI que se celebró en la noche del sábado en el Estadio de La Cartuja. Organizada por Ibai Llanos, volvió a concitar cifras de seguimiento a nivel mundial.

Pero no solo el recinto cartujano ha sido protagonista, y es que la influencer sevillana Espe, muy sevillista, se ha llevado a los argentinos Gero Momo y Davo Xeneize a las inmediaciones del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para darles a conocer la casa del Sevilla FC, pues como grandes representantes de su país, el fútbol ocupa un lugar principal en sus gustos y prioridades.

El primero va más allá, recuerda a Diego Armando Maradona, al que lleva tatuado en el muslo, canta los acordes del Himno del Centenario y, por último, se mete de lleno en un debate en clave derbi sevillano: “El mejor estadio de Sevilla”.