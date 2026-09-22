Los dos fichajes del Atlético de Madrid que no cuentan para Simeone y dejan muy señalado a Mateu Alemany

Son los dos futbolistas con menos minutos en este inicio de temporada

El Atlético se alinea con "el resto de equipos" contra el Real Madrid: "No podemos"

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Son sólo ocho partidos, pero ya se pueden sacar las primeras conclusiones de este inicio de curso del Atlético de Madrid. Un equipo que empezó con dudas, pero en el que Diego Pablo Simeone ha conseguido dar con la tecla tras sumar cuatro victorias consecutivas y un convincente triunfo en el derbi. El técnico ha ido puliendo sus ideas y perfilando sus planes en estas primeras semanas de competición, en las que también hay algunos fichajes que quedan señalados.

Concretamente, los tres del pasado mes de enero, aunque el contexto es bien distinto. Y es que hay dos jugadores que llegaron los últimos días del pasado mercado invernal con el objetivo de reforzar el centro del campo, pero siete meses después no parecen entrar en los planes del Cholo.

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Rodrigo Mendoza y Obed Vargas, condenados en el Atlético de Madrid

Los protagonistas en cuestión son Rodrigo Mendoza y Obed Vargas, que casi no han tenido oportunidades en este inicio de temporada. El mexicano llegó a tener un pie y medio fuera en agosto y, sorprendentemente, no llegó a salir, quedando condenado al ostracismo y sin haber jugado ni un solo minuto durante estos primeros partidos.

Con Mendoza la cosa ha ido de menos a más. Fue titular en la primera jornada liguera, en la que Simeone apostó por un once plagado de jugadores poco habituales. Volvió a salir de inicio en la segunda, ante el Villarreal, pero fue sustituido al descanso. Y a partir de ahí, casi la nada: 5 minutos en Sevilla con el partido decidido y ni un solo minuto en los cinco últimos encuentros.

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Tanto Obed con Rodrigo tuvieron bastantes minutos desde que llegaron el primer día de febrero hasta el final del pasado curso, pero en un contexto muy peculiar, pues formaron parte de las rotaciones que Simeone decidió hacer en LaLiga para enfocar casi todos los esfuerzos tanto a la Copa del Rey a la Champions League.

Cabe recordar que el Atlético perdió en aquel mes de enero a Conor Gallagher en la medular y, pese a que Simeone quería un centrocampista contrastado, llegaron dos jóvenes promesas como Vargas y Mendoza. También llegó Ademola Lookman, quien irrumpió de maravilla hasta el pasado mes de mayo y ahora, en cambio, no termina de encontrar su mejor nivel en este inicio. Sea como fuera, la estadística de Obed y Rodrigo es demoledora: siete meses después, son los dos jugadores de la primera plantilla con menos minutos tras ocho partidos. Un dato que, inevitablemente, deja bastante señalado a Mateu Alemany.