Fran Duarte Madrid, 22 SEP 2026 - 10:58h.

No todos estaban de acuerdo dentro del club rojiblanco en la postura oficial tan tajante de Gil Marín de no vender a Julián al Barça bajo ninguna circunstancia

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Ya han pasado más de tres semanas desde el cierre del mercado, pero el culebrón con Julián Álvarez sigue dando que hablar. El futbolista confesó durante el Mundial que quería salir del Atlético de Madrid y desde entonces han sido casi tres meses de un bombardeo constante sobre el futuro del jugador y con el Barça, Deco y Laporta insistiendo en una oferta que los rojiblancos ni llegaron a plantearse, tal y como el propio CEO rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín, confirmó en varias ocasiones. Sin embargo, según informan desde El Confidencial, no todos los miembros de la cúpula del Atlético de Madrid estaban de acuerdo con esta decisión y llegó incluso a provocar un terremoto interno en el club.

Carlos Bucero habría negociado con el Barça a espaldas del Atlético de Madrid

El Confidencial asegura que una fuente cercana a la operación confirma que Carlos Bucero, director general de fútbol en el Atlético de Madrid, “habría explorado por su cuenta una venta al Barça sin que el resto de los integrantes de la cúpula directiva estuviera al tanto”. Algo que no ha gustado nada al resto de estos integrantes, entre ellos Mateu Alemany, con el que Bucero tiene una relación muy tensa desde que Alemany llegó al club colchonero en enero de 2025. Una relación que se habría tensado aún más después del intento de Bucero de negociar el traspaso de Julián.

Una negociación que Bucero habría mantenido con Deco, según la misma fuente, al entender que no debían cerrar del todo una puerta. La relación entre el futbolista y el club estuvo muy deteriorada durante el verano y, aunque parece que se ha calmado todo, el director general del Atlético de Madrid no quería perder la oportunidad de volver a ser importante en esta operación y de paso “erosionar a Mateu Alemany”.

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Se demuestra así que no todos los miembros de la directiva del Atlético de Madrid querían mantener al argentino en sus filas. Una salida frustrada que ha provocado un terremoto interno de una escala considerable y del que aún están tratando de recuperarse. De momento Julián ya se ha concienciado de que su futuro está ahora en el Atlético de Madrid, al menos hasta el próximo mercado de fichajes, y mientras vista esta camiseta tratará de encontrar el perdón de una afición muy dolida por la actitud de su jugador estrella.