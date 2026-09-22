El Big Data no engaña y desvela quién se merece el Balón de Oro entre Kylian Mbappé o Lamine Yamal

Desde ElDesmarque hemos analizado los datos y estadísticas de los dos jugadores para desvelar quién se merece más ganar el Balón de Oro

Los nominados al Balón de Oro 2026: todos los jugadores, categorías y fecha de la ceremonia

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Aún faltan varias semanas para que conozcamos quién es el ganador del Balón de Oro este 2026. A pesar de los 30 nominados para llevarse el galardón al mejor jugador masculino de la temporada 2025/2026, en España el debate se ha centrado en dos jugadores: Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Los dos futbolistas han hecho una temporada espectacular, pero solo uno puede llevarse el ansiado Balón de Oro. Desde ElDesmarque hemos consultado todos sus datos y estadísticas de la pasada temporada hasta el final del Mundial para comprobar quién se lo merece más.

Estadísticas básicas

Esta es la comparativa de ambos futbolistas en LALIGA 25/26, Copa del Rey 25/26, Champions League 25/26 y Mundial 2026:

Un análisis más concienzudo

Así las cosas, pasamos a analizar a Lamine y Kylian, aunque hay que recordar que ocupan posiciones distintas y los datos que se valoran y tienen en cuenta son distintos dependiendo de su posición y su labor en el campo. Mbappé ha jugado de delantero centro en la mayoría de encuentros (4.320 minutos), mientras que Lamine ha participado como centrocampista ofensivo derecho en su gran mayoría (3.018 minutos), aunque también Flick le ha colocado directamente de extremo derecho en bastantes ocasiones durante la temporada pasada (1.049 minutos).

Entendiendo esto, el análisis de Mbappé se centra en su labor como delantero centro y sus números le sitúan en el 5% de mejores jugadores de las cinco grandes ligas. Anota un total de 0.73 goles sin penaltis por partido con un total de mínimo 4.37 remates de los cuales casi el 50% van a portería. El dato de los remates le sitúa en el top 1 de jugadores con más remates por partido y con una efectividad envidiable del 16,6% de esos remates que acaban convirtiéndose en gol. Su efectividad con los pases es del 86% y crea en torno a dos ocasiones por encuentro. En cuanto a los regates también se posiciona entre los mejores completando correctamente en torno a 2.45 regates con éxito cada 90 minutos. También es un futbolista que consigue retener el balón sin perderlo, algo que es dificil en un delantero, consiguiendo un 84.9% en las veces que tiene la posesión de balón y no lo acaba perdiendo. Su gran debe es en la recuperación, consiguiendo recuperar solo 0.63 balones por partido.

En cuanto a Lamine Yamal, que el Big Data sitúa en el 10% de los mejores jugadores de las cinco grandes ligas, destaca también por los remates, aunque no tantos como Mbappé si que llega a rematar 3.43 veces por encuentro. También impresiona la cantidad de toques en área rival que efectúa con hasta 9.85 toques por partido, situandose como el top 2 de futbolistas con mejor dato en este aspecto de las cinco grandes ligas. En los regates supera con creces al francés con 5.66 regates completados con éxito. Y los pases es otra de las características más positivas de Lamine por su posición natural, generando un 0.33 de goles esperados generados y un 0.27 de asistencias esperadas, completando 1.22 centros con éxito, 3.01 pases completados al área en juego y 1.62 pases clave en juego... todo esto por partido.

El veredicto del Big Data

Una vez analizados todos estos datos, y algunos más que no son tan relevantes o didácticos, toca comprobar qué es lo que opina el Big Data sobre los dos futbolistas y sobre quién debería ser el Balón de Oro en caso de debatirse entre Mbappé y Yamal.

Sobre Kylian Mbappé: "Se observa una habilidad extrema en Remates, Ocasiones Creadas, Pases entre Líneas y Goles sin Penaltis, con un rendimiento por encima del valor máximo, lo que sitúa este perfil en ese aspecto en el top 10% de las 5 grandes ligas. Grandes habilidades en tareas ofensivas, con rendimiento espectacular, situándose entre los mejores en este aspecto. Extraordinaria capacidad asociativa con el balón en los pies, entre los mejores jugadores en este aspecto. Capacidad para manejar el balón de forma excepcional, entre las mejores de las 5 grandes ligas, desempeñando una labor más que notable en % Retención del Balón con 84.9% por 90 minutos".

Sobre Lamine Yamal: "Se observa una habilidad extrema en Toques en Área Rival, Regates Completados, Pases Completados al Área en Juego y Participación xG, con un rendimiento por encima del valor máximo, lo que sitúa este perfil en ese aspecto en el top 10% de las 5 grandes ligas. Grandes habilidades en tareas ofensivas, con rendimiento espectacular, situándose entre los mejores en este aspecto. Capacidad para manejar el balón de forma excepcional, entre las mejores de las 5 grandes ligas. Extraordinaria capacidad asociativa con el balón en los pies, entre los mejores jugadores en este aspecto".

Fuente: Driblab